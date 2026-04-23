「家族に申し訳なさを感じている…」元日本人K-POPアイドル、韓国活動の本音を語る

ボーイズグループCROSS GENE出身の日本人タレント、タクヤ（寺田拓哉）が韓国での活動の裏話を明かした。

最近、タクヤはソウルにある所属事務所ディファレントカンパニー社屋で本サイト提携メディア『OSEN』とのインタビューを行った。

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1992年生まれで日本・茨城県出身のタクヤは、2012年に韓国芸能界でアイドルとしてデビュー。2014年からは韓国のトークバラエティ番組『アブノーマル会談』の日本代表として出演し、多くの視聴者に愛された。

その後も『トーク派員25時』（原題）で人気を維持しつつ、短編映画『おじいちゃんイチャン』（原題）、映画『毒親＜ドクチン＞』『大峙洞スキャンダル』などに出演し、本格的に俳優活動を展開している。最近ではKBS2のバラエティ番組『家事をする男たち2』に合流し、初の観察バラエティ番組に挑戦している。

（写真提供＝OSEN）タクヤ

『家事をする男たち2』出演のきっかけについて、タクヤは「観察バラエティということで負担もあったが、これまで見せられなかった姿を見せられると思い、大きな勇気をもらった」と語った。また「家族も出演する番組だが、日本では家族が一緒にバラエティに出ることはほとんどない。自分以上に家族の負担が大きかったと思う。既に撮影はしたが、家族にも大きな感謝を感じ、申し訳なさを感じている」と本音を伝えた。

さらに「撮影前に家族に出演の意思を確認したところ、母が『あなたの役に立つなら一緒にやろう』と言ってくれた」と明かし、「多少の設定や役割はあるが、母の方が自分より上手で、ほぼ俳優レベル」と笑った。

番組出演後の反響については「最近は気づいてくださる方もいる。母の世代と言うべきだろうか。日常の中でも反応が確かに変わった。飲食店に行くとおばさんたちがサービスもしてくれるし。周りからも連絡が来たりもした。芸能人の友人たちもそうだし、日本にいる友人たちもテレビでは見られないがユーチューブで見たと言ってくれた」とし、「ユーチューブもユーチューブだが、バラエティ活動によって私を新しくさらに知ることになった方々もいて、（ファン層の）年齢帯も少しできてきたので、私を息子ではないが現実とぶつかりながらうまく生きている青年だというメッセージを多く送ってくださっているようだ」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）タクヤ

代表作『アブノーマル会談』については「初めてのバラエティであり、討論番組だったため韓国語も未熟な中で多くの努力をした」と振り返る。「当時は『トーク派員25時』よりもさらに多くの外国人出演者がいたりもしたし、何よりメンバーたちが話が多い。おしゃべりたちなので」と冗談を言いながら「その間で私が何か言及したり立場を立てることが、その当時の私にとっては多くの努力が必要だったバラエティだったと思う。討論番組なのでインタビューはもちろん事前に準備することが多かった。ディープなテーマが出ると検索して調べなければならなかったので、私を成長させてくれたと思う」と振り返った。

また共演者との絆にも触れ、「今でもスタッフや出演者との縁が続いており10年以上になる。『トーク派員25時』も4年目で、仕事というより自然に感じる」と話した。特に印象に残る人物としてMCのチョン・ヒョンムを挙げ、「当時からさりげなく気にかけてくれ、今でも連絡を取り合っている」とエピソードを明かした。

韓国での活動15年については、「最初は韓国語が全く分からなかったが、1年間の授業と独学で学び、その後は活動を通じて自然に身についた。今では日本語を介さず韓国語が出てくる」と語った。

（写真提供＝OSEN）タクヤ

韓国で活動を続ける原動力については「コンテンツを見る時、成長するキャラクターが好きだ。（私も）活動をしながらその過程の中にいるが、私が成長していく姿を考える。実は私はもう韓国が他国だという感じがしない。私にとって韓国も第二の故郷だと思っている。この場所で成長する自分の姿を思い描きながら続けているようだ」と考えを明かした。

韓国語での演技の難しさについて尋ねると、「普段はやはり（韓国語の実力について）周りから『上手だ』という褒め言葉を多く聞く。しかし演技をする時、韓国人の役をするとしたら、完璧にやるには難しい部分があり、その点でいつも悩む」と打ち明けた。

続けて「発音も普段から友人たちと話す時に気を使って話す方だ。本も読みながら、語彙力も増やす努力をしている」とし、「実は（演技するのは）日本語の方が簡単。でも、自分のように演技して活動する人もいるなかで、『自分でなければ（韓国語の演技を）誰がやるのか』という考えもある。それで挑戦を続けている」と語った。

また『大峙洞スキャンダル』では韓国語ができない役を演じたが、「韓国語をうまく話す努力はしてきたが、下手にするのは逆に難しかった」と振り返った。

（写真提供＝OSEN）タクヤ

今後については「ロマンス作品が似合うと言われるが、むしろアクションやノワール、極端にはヤクザのような役にも挑戦したい」と意欲を示した。

歌手活動については「今のところ計画はないが、番組で歌う機会が増え、少しずつ気持ちが開いてきている」とし、「舞台に立つ姿を見せる機会はあるかもしれない」と語った。

さらに年初には書籍『やさしさのかけらたち』（原題）を出版し作家デビュー。「日常の小さな感情を共有したいという思いで制作した。今後も韓国語で本を出したい」と述べた。

最後に「韓国に来たこと自体が大きな挑戦だった。今もさまざまな挑戦を続けている。俳優としてまだ道の途中だが、成長した姿で長く記憶に残る俳優になりたい」と抱負を語った。

（記事提供＝OSEN）