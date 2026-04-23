寿司盛り合わせが“半額”に　3100円→1550円、3480円→1740円　新店オープン【築地日本海 築地本店】

株式会社大庄は、2026年4月27日（月）、食の街として国内外から人気の築地に、「寿司・和食 築地日本海 築地本店」をオープンする。※文中価格は全て税込

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同店は、昭和11年創業の老舗仲卸「米川水産」直送の特選鮮魚を、寿司と和食の職人が仕立てる“本格寿司割烹”。価格帯がリーズナブルなのも特徴で、場所は築地駅徒歩1分、活気ある場外市場と築地本願寺の近くに位置する。日常使いから職場の会食、家族との食事まで幅広いシーンで利用できる。

また、開店記念キャンペーンとして、ゴールデンウィーク期間中の5月1日（金）・2日（土）の2日間限定で、看板メニューの「寿司盛り合わせ」を半額で提供する。

オープン記念「寿司半額キャンペーン」

〈オープン記念「寿司半額キャンペーン」詳細〉

・実施店舗

新店舗『寿司・和食 築地日本海』築地本店 限定

・実施日程

2026年5月1日（金）・2日（土）

・実施内容

【ランチタイム限定（11:30〜15:00）】

「まんぷく盛り（握り13貫）」通常3,100円を半額の1,550円で提供する。

【ディナータイム限定（15:00〜23:00）】※L.O.22:00

「板さん厳選握り 上（握り10貫+玉子）」通常3,480円を半額の1,740円で提供する。

新店舗『寿司・和食 築地日本海 築地本店』