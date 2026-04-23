辻希美の夫・杉浦太陽「キャベツ1玉で作り置き7品」レシピ公開「お弁当にも良さそう」「画期的なアイディア」
【モデルプレス＝2026/04/23】俳優の杉浦太陽が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。即興で作り置きおかず7品を作り、話題を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん夫「お弁当にも良さそう」キャベツ1玉で作り置き7品
杉浦は「即興でキャベツ1玉で作り置き7品！！」と題した動画を投稿。「春キャベツを使って、キャベツベースで何品作れるのかやってみたいと思います」と意気込み、「作り置きおかずを増やすには、国際色豊かなものを増やしていけばいい」という持論のもと、即興でキャベツを使った作り置きおかずを調理した。1品目は千切りキャベツにツナ、ごま、鰹節を和え、塩コショウと醤油でシンプルに味付けした、和風の「ツナとキャベツの和え物」。続く2品目はざく切りキャベツに韓国のり、鶏ガラ、塩、ごま油を合わせた「キャベツの韓国風サラダ」。3品目には、加熱した千切りキャベツに酢とブラックペッパー、レモン汁を効かせた中華風の一品を披露した。
さらに、味のバリエーションは広がり、ネギや豆板醤、オイスターソースを炒め、隠し味にはちみつを加えた「しらすの回鍋肉風」や、みかんと新玉ねぎを合わせた爽やかな「キャベツとみかんのマリネ」、にんにくと鷹の爪が効いた「しらすとキャベツのペペロンチーノ」、最後は電子レンジを活用し、青唐辛子とポン酢で仕上げる「キャベツのツナ和え」と、1玉を見事に使い切った。
この投稿にファンからは「画期的なアイディア」「真似しやすい」「早速試したい」「お弁当にも良さそう」「料理の知恵がすごい」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「お弁当にも良さそう」キャベツ1玉で作り置き7品
◆杉浦太陽、キャベツ1玉で7品レシピ披露
杉浦は「即興でキャベツ1玉で作り置き7品！！」と題した動画を投稿。「春キャベツを使って、キャベツベースで何品作れるのかやってみたいと思います」と意気込み、「作り置きおかずを増やすには、国際色豊かなものを増やしていけばいい」という持論のもと、即興でキャベツを使った作り置きおかずを調理した。1品目は千切りキャベツにツナ、ごま、鰹節を和え、塩コショウと醤油でシンプルに味付けした、和風の「ツナとキャベツの和え物」。続く2品目はざく切りキャベツに韓国のり、鶏ガラ、塩、ごま油を合わせた「キャベツの韓国風サラダ」。3品目には、加熱した千切りキャベツに酢とブラックペッパー、レモン汁を効かせた中華風の一品を披露した。
◆杉浦太陽の投稿が話題
この投稿にファンからは「画期的なアイディア」「真似しやすい」「早速試したい」「お弁当にも良さそう」「料理の知恵がすごい」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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