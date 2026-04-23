秋元康氏プロデュースのシアターボーイズグループ「Cloud ten」誕生 台場に専用シアター今夏オープン予定
男性アイドルグループ創出プロジェクト「シアターボーイズグループ」によって、新たなアイドルグループ・「Cloud ten」が誕生。23日に都内で記者発表が行われ、オーデションを経て選出されたメンバーが披露された。
【写真たくさん】フレッシュさが満載！初パフォーマンスを披露するCloud ten
同プロジェクトは昨年、Y&N Brothersと三井不動産グループがタッグを組み、総合プロデューサーに秋元康氏を迎えて立ち上がった。昨夏に全国規模のオーデションが始まり、12月から今年1月にかけて最終合宿オーデションが行われ、2月に最終メンバーが決定。
選出されたメンバーは30人。メンバーの中には東京大学、京都大学、慶應義塾大学の学生など高学歴メンバーから、最年少13歳のダンス全国優勝経験者、料理人や国体出場経験者などさまざまなキャラクターのメンバーが所属している。
グループ名は「Cloud ten」に決定。「最高の幸せ」を意味する「Cloud nine」から、既存の枠組みや限界を追い越して、Nineを超えるくらいの幸せという意味から名付けられた。
4月26日からは、神奈川・三井アウトレットパーク横浜ベイサイドでのイベントを皮切りに関東近郊の商業施設でお披露目会が行われる。
さらに、8月2日に「ダイバーシティ東京 プラザ」に専用劇場を開設予定。グループのホームグラウンドとしてだけでなく、ファンが日常的にメンバーと会える場所として運営される。
【写真たくさん】フレッシュさが満載！初パフォーマンスを披露するCloud ten
同プロジェクトは昨年、Y&N Brothersと三井不動産グループがタッグを組み、総合プロデューサーに秋元康氏を迎えて立ち上がった。昨夏に全国規模のオーデションが始まり、12月から今年1月にかけて最終合宿オーデションが行われ、2月に最終メンバーが決定。
グループ名は「Cloud ten」に決定。「最高の幸せ」を意味する「Cloud nine」から、既存の枠組みや限界を追い越して、Nineを超えるくらいの幸せという意味から名付けられた。
4月26日からは、神奈川・三井アウトレットパーク横浜ベイサイドでのイベントを皮切りに関東近郊の商業施設でお披露目会が行われる。
さらに、8月2日に「ダイバーシティ東京 プラザ」に専用劇場を開設予定。グループのホームグラウンドとしてだけでなく、ファンが日常的にメンバーと会える場所として運営される。