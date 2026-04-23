歌手の今井美樹（63）が21日、Instagramを更新。「お気に入りのよれよれの毛玉のセーター」と紹介した最新ショットに反響が寄せられている。

【映像】布袋寅泰との夫婦ショット&“よれよれの毛玉セーター”姿

夫で歌手の布袋寅泰（64）のInstagramにたびたび登場している今井。結婚記念日をお祝いする夫婦ショットや、顔を寄せ合いほほえむ仲むつまじい様子も見せていた。2025年12月23日には自身のInstagram開設を報告し、何げない日常の様子を投稿している。

お気に入りを着た最新ショットに反響

21日の投稿では、「あっという間に4月も半ばを過ぎてしまい焦る。記憶がバラバラで、何をやっていたのかパッと出てこないんですが、でも気づけば暖かくなって日中半袖のTシャツで過ごしている最近。いや〜わかんないよ〜まだ、と冬物のクリーニングのタイミングをみていましたが、さすがにもういいよね。あした、出します。そんなことで、完全冬物モードの写真はこれで打ち止めにします！お気に入りのよれよれの毛玉のセーター。また冬にね！」と近況を報告し、満面の笑みの最新ショットも公開した。

この投稿にはネット上で「雰囲気変わった？」「しかし見た目が若い」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）