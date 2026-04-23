２３日に放送されたニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」では、タクロウＷＥＥＫラストのシークレットゲストが発表された。

番組は今週は「タクロウＷＥＥＫ」と題し、芸能界のタクロウたちが登場。２０日はＧＬＡＹのＴＡＫＵＲＯ、２１日は辰巳琢郎、２２日はＭ−１王者のたくろうがゲストだった。

最終日の２３日だけ「シークレット」となっており、ナイツ・土屋伸之が「この後いよいよ、シークレットタクロウ、正体が明らかに！」と賑々しく呼び込むと、登場したのは「どうも。ＨＥＹ！たくちゃんです」。

派手な音楽が流れるとと、ＨＥＹ！たくちゃんは「嫌ですよ。こんなの悲しいよ。申し訳ない、聞いている人に」と平謝りだ。

土屋が「どの辺からシークレットにされているのを知ったの？」と聞かれ「先週ぐらいからですよ。これに出るのかって思って。聞いている人に申し訳ない」とまたも謝罪。土屋が「並びは見ました？」と聞くと、「見ましたよ。全然、ものすごい差があるじゃないですか。オレなんて素人だよ」とどこまでも申し訳なさそう。これに塙は「はい」と答え、たくちゃんも「はい、じゃないよ」と大笑いした。

塙は「今も、ものまねから入ってほしかったのに。こんなにこっちは引っ張って、２週間。（あっさり）ＨＥＹ！たくちゃんですって。俺たちが築き上げてきたものを一瞬で破壊したよ」「なにやってくれてんだよ」とツッコみ、全員で大笑いだ。

実はリスナーの中には、たくちゃんの秋田のラーメン店が臨時休業していることを知り、「ひょっとして？」という声もあったといい、これにたくちゃんは、Ｘに「臨時休業、椅子など券売機など、今後入れ替えたく、そちらの、打ち合わせに行くことになり、お店はお休みになります」と投稿したことに「ウソです。臨時休業は資材を探しにきているわけじゃない。このために来ているし、それもあってなんかよくないな、俺って」と、シークレットゲストであるため、ウソを付かざるを得なかったことも反省していた。

ＨＥＹ！たくちゃんはモノマネタレントとして人気を博し、現在は秋田でラーメン店を系絵おしている。