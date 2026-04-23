秋元康氏（67）が新たに総合プロデュースを手がけるシアターボーイズグループ「Cloud ten」（クラウド テン）が23日、都内でお披露目された。

株式会社Y＆N Brothers、三井不動産グループ、東京ドームがタッグを組んだプロジェクトで、昨夏から全国規模でオーディションを開始。複数回の合宿審査などを重ね、東大、京大など学力にたけたメンバー、2度のダンス全国大会優勝を誇る最年少13歳、国体出場経験者など個性豊かな30人が決定した。

今後は三井ショッピングパークなど全国の商業施設で“巡業”を行い、今年8月から東京都・ダイバーシティ東京プラザ6階に構える専用劇場で公演を行っていく予定となっている。

秋元氏はプロジェクトの意義について「人生を振り返って宝は何かと考えると『目撃する』ということだと思います」と話し、「AKB48を作った時も、0から皆さんに目撃していただきたいと。今回も体験できる場を作ろうじゃないかというプロジェクトです。0から1はとても大変ですが、次第にお客様が増えてきたとか、いつの日か『東京に行くなら行ってみたい』と思われる場所を作るのが我々の使命です」と続けた。

選ばれた30人の精鋭については「まだまだ原石です。人間には機会を与えてもらった時に発揮する力が出てくる。彼ら（メンバー）が何か生み出せると信じています」と期待を込めた。

同氏がプロデュースしてきた専用劇場を持つAKB48での学びから「毎日公演をするにあたって、1チームでは無理となって、チームA、Kなどができた。今回も何チームかに分かれ、細分化されていくような気がします」とチーム制での活動になる方針を示した。

初々しくステージに立ったメンバーは早速3チームに分かれ、楽曲「さりげない未来」「君とSomeday」「ごめん 愛こそすべて」を披露した。

◆グループメンバー一覧

阿部晴仁（あべ・はると）宮城県

稲葉斗真（いなば・とうま）愛知県

上野誠治（うえの・せいじ）宮城県

宇治斗真（うじ・とうま）埼玉県

大瀬礼葵（おおせ・らいき）熊本県

大和田歩夢（おおわだ・あゆむ）千葉県

北凪晴（きたなぎ・はる）北海道

木村陽（きむら・はる）神奈川県

興梠大和（こうろき・やまと）神奈川県

駒井玲紅（こまい・りく）東京都

小峯佑斗（こみね・ゆうと）東京都

桜木せな（さくらぎ・せな）米国

佐藤流星（さとう・りゅうせい）千葉県

碩大翔（せき・やまと）千葉県

冨澤琉（とみざわ・りゅう）東京都

西山巳喜多（にしやま・いよた）東京都

根本純志（ねもと・あつし）栃木県

蓮水航太朗（はすみ・こうたろう）大阪府

濱屋元希（はまや・もとき）大阪府

平石愛葵（ひらいし・あいき）鹿児島県

平岡幹基（ひらおか・もとき）神奈川県

深水柊人（ふかみ・しゅうと）福島県

福嶋涼斗（ふくしま・すずと）千葉県

福田結聖（ふくだ・ゆうせい）兵庫県

福間しん（ふくま・しん）大阪府

舩水健佑（ふなみず・けんすけ）愛知県

本田高優（ほんだ・たかまさ）栃木県

松尾帆高（まつお・ほだか）兵庫県

望月清秀（もちづき・せいしゅう）静岡県

渡邊絢斗（わたなべ・あやと）静岡県