「双子の寝相図鑑」と題した動画がInstagramで1万3000いいねを集めて話題になりました。20種類にも及ぶ3歳双子の寝相の種類に、「ネーミングセンスが素晴らしいです（笑）」「思ったより数多くて笑った♡」と反響が寄せられています。



【写真】ママお気に入り…「ヘッドロック寝」

投稿したのは、男の子と女の子の双子を育てるママ（@_reimi.twins_）。子どもは、寝ている間も動きがち。双子の寝かしつけ後、しばらくしてから寝室のドアを開けて、ふたりの寝相を確認するのがママの楽しみの一つだそうです。



ママのお気に入りは、『ヘッドロック寝』。いつのまにか上下が反対になって仰向けで寝ている男の子の首を、女の子が両足でがっちり押さえ、ヘッドロックをしているような体勢の寝相です。



他には、双子が縦に並ぶ『縦列寝』、布団の隅っこの方にふたりとも移動している『すみっコ寝』など、ユーモラスな名前が付けられた寝相が続きます。ふたりが手をつないでいる『手つなぎ寝』も愛らしいですね！



双子の寝相図鑑の動画には、「みなさん、気に入ったのありましたか？」とママが問いかけを添えました。



投稿したママ（@_reimi.twins_）に話を聞きました。



ーー『双子の寝相図鑑』を考えたきっかけは？



「双子が寝ている姿が好きで、スマートフォンのカメラロールにたくさんの写真がありました。双子ならではの寝相をまとめたら見応えがありそうだなと思い、投稿しました！



『図鑑』については、双子がよく図鑑を眺めているので、そこから思いつきました」



ーーママから見た、普段のふたりについて教えてください。



「物の取り合いや競争が多すぎて、ふたりは互いにライバルなのかと思いきや、数秒後には双子の絆で助け合っていることも多いです…！きっと、根底には互いが大切な存在だという思いがあるんだと思います。ふたりの姿を見ていて、面白いなと感じます」



動画には、多くのコメントが寄せられました。



「ヘッドロックで笑っちゃいました（笑）」

「手つなぎ可愛い♡お腹の中でも手をつないでいたのかな？」

「縦列ツボ」

「肩ポンが好きです！」

「テトリス寝で笑ったw」



Instagram（@_reimi.twins_）では、ママが発信する双子育児のリアルな情報や、ふたりの愛らしい成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）