中国とシンガポールの合同研究チーム、光学メタマテリアル製造技術で大きな突破

中国科学院化学研究所はシンガポール国立大学の研究チームと共同で、光学メタマテリアルを新聞印刷のように大規模かつ低コストで製造できるロール・ツー・ロール（巻き取り式の連続加工技術）のナノプリンティング技術の開発に成功し、長年、この分野の実用化を制約してきた核心的なボトルネックを打ち破りました。この研究の成果は4月22日に国際的な学術誌「ネイチャー」に発表されました。

光学メタマテリアルは光の偏光、集光、光学的なステルス化、特殊な色彩の表示など、通常の材料では実現できない光学効果を可能にし、これらの技術は次世代通信、イメージング、ハイエンド製造における重要なカギとなります。しかし、従来の製造方法はフォトリソグラフィー装置に大きく依存しており、高コスト、低速な上、多くの場合は単一スケールの構造しか製造できないため、機能が制限されています。

合同研究チームは万華鏡のように豊かな色彩を呈しつつ、光の広がりと分散を正確に制御できるフォトニックファブリックのようなマルチスケールのマイクロ・ナノ構造体を設計し、それを基に、ロール・ツー・ロール方式のアディティブ・ナノプリンティング装置を開発しました。この装置は柔軟な材料をローラー間で連続的に送りながら、ナノメートルレベルの精度で光学メタマテリアルを高速でプリントすることができ、低コスト、大量生産、カスタマイズを実現することが可能です。（提供/CGTN Japanese）