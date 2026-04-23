【大人女子に贈りたいクッキー缶】感動＆ときめき！サイズも上品『J.DEUX CERCLE』

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのはオレンジページnet編集部・ワタナベ。甘いものが大好きで、夕食後にお酒と楽しむデザートタイムが至福のひととき。

大輪のばらをモチーフに、美しく並べられた繊細なラングドシャ。その華やかなビジュアルに、だれもが心ときめくこと間違いなし！

実際、私も友人から贈られて、ふたを開けた瞬間、思わず歓声を上げてしまった手みやげが、焼き菓子専門店・J.DEUX CERCLE (ジェイ・ドゥ・セルクル）の「ラングドシャ リングバニラ」です。

J.DEUX CERCLEの「ラングドシャ リングバニラ（缶）」 2376円（税込み）

J.DEUX CERCLEは、2022年に横浜市あざみ野に本店をオープン。「新鮮で体にやさしい」をコンセプトに、一つ一つパティシエがていねいに作り上げた焼き菓子を提供しています。

「ラングドシャ リングバニラ」は、ばら部分もラングドシャで、こちらは「ベリー」、そのまわりが「バニラ」の2種のフレーバー。繊細で薄いラングドシャは、一枚一枚手作業で並べられています。

ピンク色の「ベリー」のラングドシャが、ばらをかたどっています。

「ラングドシャ リングバニラ」、ここも推せる！

●こだわりの素材を使用

北海道産の新鮮な生クリームと有機甜菜糖を使用。やさしい甘さで、「バニラ」はミルキーな味わいと鼻に抜けるバニラビーンズの香り、「ベリー」は木いちごのさわやかな甘酸っぱさが◎。

サクッと軽やかな食感で、口溶けなめらか。一枚のサイズが3cmに満たないほど小さいので、一つ一つ大切に味わいたいお菓子です。

薄く繊細なラングドシャ。くずれないようそっとつまみます。

●上品なデザイン＆サイズ感

缶のパッケージは白地に大きなばらが描かれ、その外箱も小さな3匹のちょうが箔押しされたシンプルかつ上品なデザイン。

外箱は、縦11.5×横11.5×高さ3.5cmとコンパクト。その小ぶりなサイズがなんとも特別感があります。

ペンと比べるとこのサイズ。

そして缶を開けると、あっと驚くビジュアルが！ 美しく並べられた繊細なラングドシャを大事につまみながら、一枚一枚味わって食べる。まさに大人のクッキー缶です。

こちらの商品は、オンラインでも購入可能。また本店のほか、東京・神奈川・大阪に5店舗を展開していて、東京駅でも購入できるので、帰省や旅行の手みやげにもおすすめ。

日もちもして、持ち運びにも便利なサイズですが、ラングドシャがとっても繊細で割れやすいので、移動の際には気をつけてお持ちください。

おいしいもの帖 No.115 J.DEUX CERCLE「ラングドシャ リングバニラ（缶）」

2376円（税込み）

【賞味期限】商品出荷日を含み残日14日以上

神奈川・東京・大阪／おすすめシーン・手みやげや贈答品、お茶会、来客時のお茶うけに

2376円（税込み）【賞味期限】商品出荷日を含み残日14日以上神奈川・東京・大阪／おすすめシーン・手みやげや贈答品、お茶会、来客時のお茶うけに ※オンラインショップ SHOP DATA J.DEUX CERCLE

あざみ野本店

神奈川県横浜市青葉区あざみ野南1-16-6

TEL：045-507-8277

営業時間：11:00〜13:00、14:00〜18:00 月・火曜定休

