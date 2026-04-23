【群馬】CS進出に王手！新星・淺野ケニーが今季最長プレータイムで躍動。宇都宮との激闘を制し「東地区1位」も射程圏内へ！

Bリーグ終盤戦、群馬クレインサンダーズが悲願のチャンピオンシップ（CS）進出へ向けて大きな一歩を記しました。

先週末の激闘から中2日で行われた宇都宮ブレックスとの水曜ゲーム。カイル・ミリングHCが「入りは少しスローだった」と振り返る苦しい立ち上がりを救ったのは、成長著しいベンチメンバーたちでした。強度の高いディフェンスで主導権を握り、後半に一気に突き放した群馬。あと1勝でCS進出が確定するという、最高のシチュエーションで次節・北海道戦へ向かいます。

スターティング5

■群馬クレインサンダーズ

#0 藤井 祐眞

#6 中村 拓人

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア

#9 辻 直人

#32 ヨハネス・ティーマン

■宇都宮ブレックス

#7 西部 秀馬

#10 チャールズ・ジャクソン

#12 小川 麻斗

#32 ギャビン・エドワーズ

#39 ホール 百音 アレックス



主なスタッツ

#0 藤井祐眞 8得点 2アシスト

#1 コー・フリッピン 9得点 4リバウンド

#6 中村拓人 10得点 5アシスト

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 17得点 5リバウンド 7アシスト 2スティール

#9 辻直人 2リバウンド 2アシスト

#15 エージェー・エドゥ 4得点 3リバウンド 2アシスト

#16 8得点 3リバウンド

#29 細川一輝 9得点 3P(3/4)

#32 ヨハネス・ティーマン 10得点 7リバウンド 3アシスト 3スティール

#55 谷口大智 9得点 3P(3/6) 2リバウンド



カイル・ミリング ヘッドコーチ

先週末、宇都宮さんとの試合で非常に強度の高いゲームができたんですけど、やっぱりそれをもう一度、水曜日にやることは非常に難しかったと思います。結果的にやっぱりゲームの入りは少しスローになってしまいましたが、特にベンチメンバーがそこをしっかりと繋いでくれて、勝利することができて良かったと思います。

(淺野選手を使い続けた理由を教えてください)

また週末にビッグゲームが控えていますので、今日はベンチメンバーが必要だと思っていました。淺野選手は、本当にここ最近たくさんの成長を見せてくれていますし、成長するためには、たくさんのプレーをさせないと成長しないといけないと思いますので、今日はたくさんプレーしてもらいました。

(淺野選手のプレーの評価について教えてください)

非常に良かったと思います。さらにどんどん良くなっていっていると思います。

(今日の勝利で残り1つ勝てばCSが決まるという状況になりました。次の北海道戦に向けての意気込みをお願いします。)

北海道さんも負けられない状況だと思いますので、本当にタフなゲームになると思います。このあとしっかりと休養を取ってもらって、北海道への移動は本当に長い移動になりますので、しっかりと準備して勝ちきれるようにやっていきたいと思います。



淺野ケニー 選手

試合を通してなかなか乗り切れない時間が続き、前半は11点差で終えられたんですけど、もっと離せたタイミングもありました。相手に阻まれてしまったのが痛かったです。ただ、3Qで良いスタートを切ることができ、自分たちのリズムに持っていけたことが勝因だったと思います。

(今季最長のプレータイムでしたが、疲れましたか？)

疲れましたね（笑）水・土・日と週3試合のスケジュールが4週目に入り、プレータイムも徐々に伸びてきたので。まさかここまで出るとは思っていませんでしたが、ファンの皆さんの前でたくさん試合に出られるのは本当に楽しいですし、日々自分の成長を感じられる場があるのは嬉しいことです。

(前節の宇都宮戦ではシュートが苦戦していましたが、どう切り替えて今日に臨みましたか？)

自分はアテンプトが多いタイプではなく、ファーストタッチが最初のシュートになることも多いので、切り替えが難しい部分はあります。今日も最後に3Pシュートを外してしまいましたが、打ち続けるしかないと思っています。シュートは自分の武器でもあるので、そこはぶらさずに打ち続けていきたいですね。

(序盤はプレータイムが限られていましたが、HCはディフェンスの改善を評価していました。自身のディフェンスの成長についてはどう考えていますか？)

今シーズンを通してコーチ陣やトレーナーの皆さんとワークアウトを積み重ね、特にフットワークの部分をやり続けてきました。この2、3ヶ月でようやく結果が出てきたと感じています。ディフェンスが良ければプレータイムも伸び、オフェンスのチャンスも巡ってくると思うので、残り試合も成長し続けたいです。

(かなり複雑なディフェンスをチームでもやっていると思いますが、難しいところはありますか？)

自分はサイズ的にビッグマンとスイッチすることもあれば、ガードとして扱われることもあり、難しい立ち位置にいます。序盤はそのあたりがクリアではありませんでしたが、今は整理されてきました。まだミスはありますが、そこは自分の伸び代だと思ってやり続けたいです。

（終盤戦でしっかりローテーションに入ってプレーできているってことは、改めて自分自身どう感じてますか？）

いや、もう本当に嬉しいです。まず、やっぱり去年チャンピオンシップ出場はできたんですけど、個人として出場できなかったんで。そこで本当に今、こういう終盤でも自分のプレータイムを掴めてるっていうのは本当に自信に繋がりますし、今季やり続けたことが間違ってなかったっていう証明になっているので、本当に嬉しいです。

(あと1勝でCS（チャンピオンシップ）というところで、まだホーム開催の可能性もありますが、残り試合に向けての意気込みをお願いします)

先のホーム開催だとか、宇都宮さんの結果次第では東地区1位もありますが、そういうことは考えず、まず次の北海道の試合、一試合一試合大切にチーム全員で取りこぼしのないように戦っていきたいなと思っています。



宇都宮という強敵を相手に、若手の淺野選手を信じて使い続けたミリングHCのタクトが冴え渡りました。淺野選手が語った「去年出場できなかった悔しさ」が、今の群馬の粘り強いディフェンスの象徴になっています。あと1勝、北海道の地で歓喜の瞬間が訪れることを期待しましょう！