【ユーロ圏】
フランス企業景況感（4月）15:45
予想　96.0 　前回　97.0

フランス製造業PMI（速報値）（4月）16:15
予想　49.5 　前回　50.0

フランス非製造業PMI（速報値）（4月）16:15
予想　48.5 　前回　48.8

ドイツ製造業PMI（速報値）（4月）16:30
予想　51.4　前回　52.2

ドイツ非製造業PMI（速報値）（4月）16:30
予想　50.4　前回　50.9

ユーロ圏製造業PMI（速報値）（4月）17:00
予想　51.0　前回　51.6

ユーロ圏非製造業PMI（速報値）（4月）17:00
予想　49.8　前回　50.2

【英国】
製造業PMI（速報値）（4月）17:30
予想　50.3　前回　51.0

非製造業PMI（速報値）（4月）17:30
予想　50.1　前回　50.5

【香港】
雇用統計（3月）17:30
予想　3.8%　前回　3.8%（失業率)

消費者物価指数（CPI）（3月）17:30
予想　1.9%　前回　1.7%（前年比)

【イスラエル】
貿易収支（3月）19:00
予想　N/A　前回　-46.8億ドル

【カナダ】
鉱工業製品価格（3月）21:30　
予想　1.9%　前回　0.4%（鉱工業製品価格・前月比)　
予想　9.4%　前回　0.6%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）21:30
予想　21.1万件　前回　20.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）
予想　182.1万件　前回　181.8万件（継続受給者数)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45
予想　52.5　前回　52.3（製造業PMI・速報値)　
予想　50.2　前回　49.8（非製造業PMI・速報値)
予想　50.4　前回　50.3（コンポジットPMI・速報値)

※予定は変更されることがあります。