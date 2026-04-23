これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス企業景況感（4月）15:45
予想 96.0 前回 97.0
フランス製造業PMI（速報値）（4月）16:15
予想 49.5 前回 50.0
フランス非製造業PMI（速報値）（4月）16:15
予想 48.5 前回 48.8
ドイツ製造業PMI（速報値）（4月）16:30
予想 51.4 前回 52.2
ドイツ非製造業PMI（速報値）（4月）16:30
予想 50.4 前回 50.9
ユーロ圏製造業PMI（速報値）（4月）17:00
予想 51.0 前回 51.6
ユーロ圏非製造業PMI（速報値）（4月）17:00
予想 49.8 前回 50.2
【英国】
製造業PMI（速報値）（4月）17:30
予想 50.3 前回 51.0
非製造業PMI（速報値）（4月）17:30
予想 50.1 前回 50.5
【香港】
雇用統計（3月）17:30
予想 3.8% 前回 3.8%（失業率)
消費者物価指数（CPI）（3月）17:30
予想 1.9% 前回 1.7%（前年比)
【イスラエル】
貿易収支（3月）19:00
予想 N/A 前回 -46.8億ドル
【カナダ】
鉱工業製品価格（3月）21:30
予想 1.9% 前回 0.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 9.4% 前回 0.6%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）21:30
予想 21.1万件 前回 20.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）
予想 182.1万件 前回 181.8万件（継続受給者数)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45
予想 52.5 前回 52.3（製造業PMI・速報値)
予想 50.2 前回 49.8（非製造業PMI・速報値)
予想 50.4 前回 50.3（コンポジットPMI・速報値)
※予定は変更されることがあります。
フランス企業景況感（4月）15:45
予想 96.0 前回 97.0
フランス製造業PMI（速報値）（4月）16:15
予想 49.5 前回 50.0
フランス非製造業PMI（速報値）（4月）16:15
予想 48.5 前回 48.8
ドイツ製造業PMI（速報値）（4月）16:30
予想 51.4 前回 52.2
ドイツ非製造業PMI（速報値）（4月）16:30
予想 50.4 前回 50.9
ユーロ圏製造業PMI（速報値）（4月）17:00
予想 51.0 前回 51.6
ユーロ圏非製造業PMI（速報値）（4月）17:00
予想 49.8 前回 50.2
【英国】
製造業PMI（速報値）（4月）17:30
予想 50.3 前回 51.0
非製造業PMI（速報値）（4月）17:30
予想 50.1 前回 50.5
【香港】
雇用統計（3月）17:30
予想 3.8% 前回 3.8%（失業率)
消費者物価指数（CPI）（3月）17:30
予想 1.9% 前回 1.7%（前年比)
【イスラエル】
貿易収支（3月）19:00
予想 N/A 前回 -46.8億ドル
【カナダ】
鉱工業製品価格（3月）21:30
予想 1.9% 前回 0.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 9.4% 前回 0.6%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）21:30
予想 21.1万件 前回 20.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）
予想 182.1万件 前回 181.8万件（継続受給者数)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45
予想 52.5 前回 52.3（製造業PMI・速報値)
予想 50.2 前回 49.8（非製造業PMI・速報値)
予想 50.4 前回 50.3（コンポジットPMI・速報値)
※予定は変更されることがあります。