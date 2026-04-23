テクニカルポイント ドルカナダ、短期下降トレンドが継続、一目均衡表「雲」に注目 テクニカルポイント ドルカナダ、短期下降トレンドが継続、一目均衡表「雲」に注目

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テクニカルポイント ドルカナダ、短期下降トレンドが継続、一目均衡表「雲」に注目



1.4007 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3856 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3818 200日移動平均

1.3809 21日移動平均

1.3799 一目均衡表・基準線

1.3755 一目均衡表・転換線

1.3736 100日移動平均

1.3718 10日移動平均

1.3706 一目均衡表・雲（上限）

1.3668 現値

1.3638 一目均衡表・雲（下限）

1.3610 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3581 エンベロープ1%下限（10日間）



ドルカナダは４月に入ってからは流れが下向きに変化している。短期下降トレンドを形成しており、その動きは継続中。ただ、足元では調整に対する注意も必要となってきている。一目均衡表の雲下限がサポート水準となっており、下抜けに失敗している。また、「雲」は月末にかけてネジレ現象を発生する予定になっており、流れが変化するサインとして念のため注意しておきたい。ＲＳＩ（１４日）は３８．２と水準的には売りバイアスがかなり強い。ただ、ここ１週間は低下の勢いが一服しており、調整が入りやすい動きを示している。一目均衡表の雲上限や10日線がレジスタンス水準として注目されよう。

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