前回W杯で日本代表に立ちはだかったドイツ代表10番…バイエルンFWニャブリが悲痛な告白「夢は終わった」「今大会は自宅から応援する」
バイエルンのドイツ代表FWセルジュ・ニャブリが22日に自身のインスタグラム(@sergegnabry)を更新し、今夏のFIFAワールドカップ(W杯)欠場を明言した。
ニャブリは今季公式戦37試合の出場で10ゴール11アシストと活躍していたが、先週のトレーニングで負傷。右内転筋断裂による長期離脱がクラブから発表されていた。
ドイツ代表では国際Aマッチ通算59試合に出場し、26ゴールを記録。前回の2022年カタールW杯では10番を背負い、日本代表戦(●1-2)を含むグループリーグ全3試合でスタメン起用された。
今大会も活躍が期待されたニャブリは「ここ数日は気持ちの整理が大変だった」と心境を吐露。「ドイツ代表でのワールドカップという夢は……残念ながら僕にとっては終わってしまった」と明かした。
また、ブンデスリーガ連覇を決め、DFBポカールとUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)でも優勝の可能性を残すバイエルンに対して「週末にブンデスリーガ優勝を決めたとはいえ、まだ戦うべきものが多く残っているシーズンだ」と言及。W杯については「国中のみんなと同じように、自宅からチームを応援することになる」としている。
そして「今は回復に専念し、プレシーズンに備えることに集中する時だ」と復帰を誓い、「たくさんのメッセージをありがとう」と、ファンへの感謝を述べた。
ニャブリは今季公式戦37試合の出場で10ゴール11アシストと活躍していたが、先週のトレーニングで負傷。右内転筋断裂による長期離脱がクラブから発表されていた。
ドイツ代表では国際Aマッチ通算59試合に出場し、26ゴールを記録。前回の2022年カタールW杯では10番を背負い、日本代表戦(●1-2)を含むグループリーグ全3試合でスタメン起用された。
また、ブンデスリーガ連覇を決め、DFBポカールとUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)でも優勝の可能性を残すバイエルンに対して「週末にブンデスリーガ優勝を決めたとはいえ、まだ戦うべきものが多く残っているシーズンだ」と言及。W杯については「国中のみんなと同じように、自宅からチームを応援することになる」としている。
そして「今は回復に専念し、プレシーズンに備えることに集中する時だ」と復帰を誓い、「たくさんのメッセージをありがとう」と、ファンへの感謝を述べた。
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