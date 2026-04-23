石油資源開発<1662.T>＝８日ぶりに急反発。トランプ米大統領は２１日、イランとの停戦延長を発表したが、ホルムズ海峡の逆封鎖の継続を表明。原油の供給懸念が続くなか、２２日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が前日比３．２９ドル高の１バレル＝９２．９６ドルと上昇。日本時間２３日正午時点では９４ドル前後で推移し高止まり状態が続いている。この原油価格上昇が同社株の追い風に働いている。また、同社は２２日「ＪＡＰＥＸ経営計画 ２０２６－３５」を発表した。同経営計画の業績目標は、３１年度の純利益を７５０億円、３５年度は同１０００億円（２５年度予想４５０億円）とした。原油ガスの生産量を拡大し、株主還元の強化も視野に入れている。ＲＯＥは２５年度見通し６．７％を３５年度に１２％以上に引き上げることを目指す。



ＳＢＩ新生銀行<8303.T>＝後場に入り急上昇。午前１１時３０分ごろに集計中の２６年３月期連結業績予想について、最終利益が従来予想の１０００億円から１１３０億円（前の期比３３．７％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが入っている。法人貸出、個人預金、住宅ローンなどにおける利ザヤ収益や手数料収益の拡大、証券投資における運用収益の拡大などが寄与した。なお、業績上振れに伴い、期末一括配当予想を３４円から４２円へ引き上げた。



エスユーエス<6554.T>＝反発。ＥＲＰコンサルティングや開発技術者の派遣業務を手掛けるほか、ＡＩ（ＸＲ）事業への積極展開が功を奏しＡＩエージェント関連などが成長ドライバーとなっている。エレクトロニクスや機械、化学、バイオとなど幅広い業界で顧客獲得が進んでいる。企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）導入の動きを取り込み、業績は会社側の想定以上に好調だ。２２日取引終了後、２６年９月期上期（２５年１０月～２６年３月）業績の上方修正を発表しており、営業利益は従来予想の６億３４００万円から８億７０００万円（前年同期比７％増）に増額しており、これを評価する買いを呼び込んだ。利益拡大の背景は、派遣業務やＩＴ請負業務における売上総利益の増加と案件利益率の向上に加え、販管費発生のずれ込みなども反映された。なお、通期の営業利益予想は前期比１３％増の１３億６５００万円を見込んでおり、今回は予想を据え置いた。



ダイドーリミテッド<3205.T>＝底値離脱の動き。同社はアパレル中堅で自社ブランド「ニューヨーカー」を主力に展開を図っている。２２日取引終了後、２６年３月期業績の上方修正を発表した。売上高は従来予想の３２２億７０００万円から３２５億円（前の期比１４％増）に、営業利益は１０００万円から３億円（前の期は６４００万円の赤字）に増額した。業績回復色が軌道に乗っており、これが投資マネー攻勢の手掛かりとなっている。株価は３月上旬に急落した後も底値圏を這う動きを強いられていたが、それだけに値ごろ感も意識され目先短期筋の買いを誘引している。



キヤノンマーケティングジャパン<8060.T>＝切り返し急で上場来高値を更新。２２日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が１７１６億６６００万円（前年同期比２．６％増）、営業利益が１８５億２６００万円（同４０．７％増）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている、営業利益率は１０．８％（前年同期は７．９％）となり、四半期としての過去最高を達成した。ＩＴソリューションが堅調に推移した。エンタープライズセグメントで製造業向けＳＩ案件が順調だった。



岡野バルブ製造<6492.T>＝ストップ高人気。２２日の取引終了後に２６年９月期の連結業績予想について、売上高を８８億６６００万円から１００億円へ、営業利益を９億６６００万円から１９億５０００万円へ、純利益を６億８９００万円から１４億円へ上方修正し、あわせて配当予想を中間２０円・期末３０円の年５０円から中間・期末各４０円の年８０円（前期６０円）へ引き上げており、これを好感した買いが流入している。前期が変則決算のため前期との単純比較はできないものの、バルブ製造部門で柏崎刈羽原子力発電所の特定重大事故等対処施設向けや島根原子力発電所２号機向けの計画案件で追加受注が増加したほか、七尾大田火力発電所向け案件の工程が前倒しとなったことで売上高が計画を上回る見通し。また、メンテナンス部門で、柏崎刈羽原子力発電所７号機の点検工事が前倒しで実施されたことや、女川原子力発電所２号機の定期検査工事が計画を上回る進捗となったことも寄与する。更に、原子力関連を中心とした付加価値の高い追加受注の増加や、定期検査工事における稼働率が計画以上に高まったことも利益を押し上げるとしている。



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出所：MINKABU PRESS