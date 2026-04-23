２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円５３銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８６円７６銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時１０分過ぎに一時１５９円６０銭台まで急伸したが、同５０分過ぎに１５９円３０銭近辺まで軟化した。その後は再び値を戻し、午後２時３０分過ぎには１５９円６０銭近辺まで上昇した。トランプ米大統領は２１日、イランとの停戦を延長すると発表した。ただ、米海軍によるホルムズ海峡の逆封鎖が続いており、原油価格は高止まりしている。早ければ米国とイランは２４日に2回目の協議を行うとの一部報道も出ている様子だが、不透明感は強く相場は一進一退での値動きが続いている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７０７ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS