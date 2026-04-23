23日の日経平均株価は前日比445.63円（-0.75％）安の5万9140.23円と4日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は339、値下がりは1184、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は194.7円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が39.42円、ファナック <6954>が28.66円、日東電 <6988>が21.45円、京セラ <6971>が21.19円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を174.58円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が16.69円、キオクシア <285A>が13.61円、三菱重 <7011>が8.25円、三井物 <8031>が7.04円と続いた。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、不動産業、機械、情報・通信業が続いた。値下がり上位には空運業、非鉄金属、サービス業が並んだ。



株探ニュース