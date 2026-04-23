23日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数120、値下がり銘柄数446と、値下がりが優勢だった。



個別ではＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、犬猫生活<556A>、インバウンドテック<7031>がストップ高。バトンズ<554A>は一時ストップ高と値を飛ばした。カウリス<153A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、グローバルウェイ<3936>、コアコンセプト・テクノロジー<4371>、Ｋｕｄａｎ<4425>など10銘柄は年初来高値を更新。ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236>、クリングルファーマ<4884>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>、ＡＣＳＬ<6232>、エスユーエス<6554>は値上がり率上位に買われた。



一方、インテグループ<192A>、グロースエクスパートナーズ<244A>、キッズスター<248A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、クラシル<299A>など47銘柄が年初来安値を更新。フリー<4478>、ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、アライドアーキテクツ<6081>、アスタリスク<6522>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース