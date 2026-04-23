ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ <4488> [東証Ｇ] が4月23日大引け後(15:35)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の3.8億円→4.8億円(前の期は4億円)に27.8％上方修正し、一転して20.2％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の1.5億円→2.6億円(前年同期は2.5億円)に68.8％増額し、一転して1.2％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2. 修正の理由2026年３月期の通期業績につきましては、営業利益、経常利益及び当期純利益がいずれも前回公表予想を上回る見通しとなったことから、業績予想を修正いたしました。主な要因としましては、AI活用促進等による継続的な生産性向上と費用効率化を推進したことが挙げられます。なお、売上高につきましては、新規受注獲得の遅延により当初想定を下回る見込みであるものの、2025年10月に当社独自開発の大規模言語モデル（LLM）「PolySphere-4」を実装した後、新規受注や読取項目数といった各種KPIが上昇傾向となっております。（注）上記の業績予想は、当社が 現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後の様々な要因により、 予想数値と異なる可能性がございます。