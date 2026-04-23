23日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比57.9％増の5672億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同64.5％増の4590億円だった。



個別では上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジあり <2569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジあり） <2248> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> など61銘柄が新高値。楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> など13銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が11.11％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が6.90％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が5.11％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が4.59％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が4.26％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> は6.50％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> は5.66％安、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> は4.59％安、ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> は4.19％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は4.18％安と大幅に下落した。



日経平均株価が445円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2917億2200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1986億8300万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が375億6500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が368億1600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が210億3800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が194億2800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が133億2100万円の売買代金となった。



株探ニュース