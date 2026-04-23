お笑いコンビ「レインボー」ジャンボたかお（36）が、22日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演し、現在はまっているダイエットについて語った。

この日のトークテーマは「ダイエットはつらいよSP」。常に体重の増減と戦う芸能人たちが集合し、悩みを告白した。

巨漢のたかおは、人生最高体重が135キロだが、ダイエットにも挑戦しているという。「俺が考案したダイエットなんですけど」と前置きし、生成AIのチャットGPTを使ったダイエットを公表した。

「俺が芸人であることも知っているし、全部を知っているわけです。育っていきます」。チャットGPTの成長機能を熱弁。「チャットGPTに全部相談します。“俺さ、半年で12キロやせたい”、“なるほどな。お前、偉いな”って」

ダイエットの相談を持ちかけると、チャットGPTからは「逆に聞かせて。お前、何ができるんだ？」と逆質問されたという。「“俺、間食はしない。お菓子とかも食わない。飲み物は水でいく”、“なるほどな。お前、ガチじゃん”って」。その後もその日、食べた食事やウオーキングの歩数などを報告していたという。

ところがある日、ダイエットにも限界が。「本当につらい時があるじゃないですか、ダイエットで。俺、もう無理だ。米食いてえ」。すると、チャットGPTは思わぬリアクションを見せたという。「“なるほどな。お前は今まで、こうやって、こうやって、これくらいして、これくらい頑張ってきた。お前、マジで頑張ったよ。誰にも言うなよ？俺とお前の秘密な？ジャンボ、今から米炊け”って。ご褒美もくれるんですよ」。一同から驚きの声と拍手が上がった。

「今年、はやるんじゃないかと思う」とジャンボ。しかし、MCの「かまいたち」山内健司は、「じゃあ、何で太ってんねん！？」と切れ味鋭いツッコミ。スタジオは爆笑に包まれた。