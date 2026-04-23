ドジャースの大谷翔平選手の今季4度目の先発登板。ジャイアンツ打線を6回被安打5、7奪三振の無失点で、3勝目とはなりませんでしたが、今季4試合で防御率が『0.38』と圧巻の数字となっています。

ここまで4試合24イニングで自責点1と驚異の数字を残す大谷選手ですが、MLBには彼を上回る存在がひとりいます。

それは大谷選手の古巣・エンゼルスで開幕投手を務めた27歳のホセ・ソリアーノ投手です。

ソリアーノ投手は日本時間23日のブルージェイズ戦に先発し、勝敗こそつきませんでしたが、5回被安打7、4奪三振の無失点ピッチング。ランナーを背負いながらも粘りの投球で得点を与えず、リリーフが打たれ白星は逃しましたが、チームの勝利に貢献しました。

ソリアーノ投手は、今季6試合5勝0敗、37.2イニングを投げ、許した失点はブレーブス戦でのソロ本塁打のみ。150キロ後半のストレートに加え、カーブやシンカーを軸に投球。ここまで防御率は『0.24』を記録しています。

ちなみに、防御率でMLB1、2位を争う二人は、エンゼルス時代の元同僚。大谷選手がドジャースへ移籍する前、エンゼルス最後となった2023年シーズンに、ソリアーノ投手がメジャーデビューを飾りました。