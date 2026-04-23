槇原敬之『もう恋なんてしない』の歌詞の解釈についての投稿が、話題になっている。

【映像】『いつもよりながめがいい左』の様々な解釈

投稿したのは、ターボ意味なしさん（＠turbozangi）。大人になって小学生の頃に分からなかった槇原敬之『もう恋なんてしない』の歌詞の意味がわかったという出来事を、漫画にしてXに投稿した。

「いつもよりながめがいい左」の解釈に反響

投稿を見た人からは、「そういう意味だったのか！」「めちゃくちゃこの曲聴いてるのに、やっと理解できた」「『いつもより長めがいい』じゃなかったんだ！」「まぁ そういうことですよねｗ 子どもには分からないｗ」などの声が寄せられ、投稿には約9.6万件の“いいね”が押されている（※数字は4月22日18時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「小学生の頃から大好きで聴いていたのですが、大人になって車に乗り始めた頃に、友達から歌詞の意味を教えてもらって気づきました。たくさんの方々に反応を頂いて、それぞれが考える『いつもより眺めがいい左』があって面白いなと思いました。『左』に考える余地を与えた槇原敬之さんの作詞の上手さでもあるなと思いました」と話している。（『わたしとニュース』より）