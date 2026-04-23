女優シドニー・スウィーニー（28）が、映画「プラダを着た悪魔2」（5月1日公開）から最終的に外されていたことが分かった。同作で、シドニーは短いカメオ出演を撮影していたが、米「エンターテイメント・ウィークリー」誌によると、創作上の判断によりシーンがカットされたという。



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続編はアン・ハサウェイがアンドレア・サックス役、メリル・ストリープが架空誌「ランウェイ」の編集長ミランダ・プリーストリー役として復帰。同役は元「ヴォーグ」編集長アナ・ウィンター氏に着想を得た人物とされている。



シドニーの参加は、2025年8月に撮影現場入りする姿が目撃され確認されていた。本人役として約3分間登場し、エミリー・ブラント演じるエミリー・チャールトンにスタイリングされる場面が含まれていたとされる。



同誌は、該当シーンが作品冒頭付近に配置されていたものの、「構成的に機能しなかった」ため削除されたと報道。「製作チームは彼女の参加に感謝しており、カットの決断は難しいものだった」とも伝えている。



シドニーは20255年、米アパレルブランド「アメリカン・イーグル」のCMに出演。同社の株価が上昇するなどした一方、トランプ大統領が絶賛したことでは物議を醸した



なお本作には、ラッパーのドーチーと共演した楽曲「Runway」でサウンドトラックに参加しているレディー・ガガのカメオ出演シーンは残されているという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）