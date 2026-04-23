香りで組む自分時間！ 松栄堂「トキヲクム」

記事ポイント 松栄堂とコクヨが共同開発したお香時計「トキヲクム」を50セット限定で発売5種類のお香を最大5つまで積み上げ、香りの変化で時間の移ろいを楽しめる仕様価格は27,500円（税込）、松栄堂直営店は4月下旬、コクヨ直営店は5月下旬に販売予定 松栄堂とコクヨが共同開発したお香時計「トキヲクム」を50セット限定で発売5種類のお香を最大5つまで積み上げ、香りの変化で時間の移ろいを楽しめる仕様価格は27,500円（税込）、松栄堂直営店は4月下旬、コクヨ直営店は5月下旬に販売予定

京都の香老舗 松栄堂は、コクヨデザインアワード2022優秀賞受賞作品「トキヲクム」をコクヨと共同開発し、50セット限定で発売します。

お香を積み上げて、これから過ごす時間を形と香りでデザインできる新感覚のアイテムです。

松栄堂が300余年にわたり培ってきた調合・成型技術を活かし、繊細な形状と香りの移り変わりを製品として実現した点も注目です。

松栄堂「トキヲクム」





商品名：トキヲクム発売予定：松栄堂直営店舗 4月下旬予定、コクヨ直営店舗 5月下旬予定メーカー希望小売価格：25,000円（税抜）／27,500円（税込）販売数：50セットセット内容：香台、棒、お香5種類各3個（計15個）販売先：松栄堂直営店舗、コクヨ直営店舗

「トキヲクム」は、お香の燃焼によって時間の移ろいを視覚と嗅覚で感じられるお香時計です。

香りや色が異なるブロック状のお香を積み上げることで、自分だけの時間の流れをプログラムできる設計です。

ラインアップは「POSITIVE」「RELUX」「REFLESH」「SATISFY」「FORCUS」の全5種で、積み重ねる行為そのものが気分や過ごし方を見つめるきっかけになります。

積み上げるお香





お香の種類：5種類各個数：各3個合計個数：15個積み上げ数：最大5つまで

気分に合わせて異なる香りと色のお香を最大5つまで積み上げ、天辺に火を灯して使用します。

燃焼が進むにつれて香りが切り替わり、時間の経過をやわらかく感じられる仕組みです。

伝統的なお香を、現代の暮らしの中で時間を計る道具として楽しめる一品です。

木と真ちゅうの台座





台座は温かみのある木製ベースに、真ちゅう製の受け皿を重ねたデザインです。

中央に向かって緩やかな傾斜を持つ金属パーツが、燃え落ちる灰を美しく受け止めます。

異素材を組み合わせたミニマルな佇まいで、調度品のように空間になじむ設計です。

受賞作の製品化





「トキヲクム」は、デザイナーユニットmrkが手がけたコクヨデザインアワード2022優秀賞受賞作品をもとに製品化されたアイテムです。

mrkは、小林諒氏、上田和実氏、武市美穂氏の3名によるユニットです。

松栄堂の技術協力によって、香りの変化と造形の美しさを両立したプロダクトとして商品化されます。

形と香りで過ごす時間を組み立てる、新しい発想のお香時計です。

数量は50セット限定のため、気になる方は発売時期を早めにチェックしておきたいところです。

時を形と香りで楽しむ「トキヲクム」の紹介でした。

よくある質問

Q. トキヲクムはどこで購入できますか？

A. 松栄堂直営店舗とコクヨ直営店舗で販売される予定です。

発売時期は松栄堂直営店舗が4月下旬、コクヨ直営店舗が5月下旬と案内されています。

Q. セットには何が入っていますか？

A. セット内容は香台、棒、お香5種類です。

お香は各3個入りで、合計15個が同梱されています。

お香と台座を含むセットとして50セット限定で販売されます。

Q. トキヲクムの特徴は何ですか？

A. 香りや色が異なるお香ブロックを最大5つまで積み上げ、燃焼に合わせて香りが切り替わる点が特徴です。

視覚と嗅覚の両方で時間の移ろいを楽しめます。

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