東京ディズニーシー特別仕様の新幹線登場 JR東で初、座席の枕にも装飾 使用される車両も発表 6・10から運行へ
JR東日本とオリエンタルランドは23日、東京ディズニーシーの25周年“スパークリング・ジュビリー”をテーマにした特別車両「Magical Jubilee Shinkansen」を6月10日から期間限定で運行すると発表した。
【写真】これは乗りたくなる！グリーン車の枕カバー
東京ディズニーリゾートとJR東日本が協力して誕生する特別車両。ディズニーの仲間たちが描かれた特別なデザインとなっている。
JR東の新幹線では今回始めて座席の枕に装飾を施す。合わせて座席カーテンや車内ステッカーも装飾し、車内全体を祝祭感あふれる特別仕様で演出する。
今回の「Magical Jubilee Shinkansen」は、さまざまな海の魅力から着想を得た東京ディズニーシー25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調に、アニバーサリーイベントの特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たち、東京ディズニーシーのシンボルでもあるディズニーシー・アクアスフィアやプロメテウス火山などが描かれ、東京ディズニーシー25周年の祝祭感を表現した。
車内でも、座席の枕や車内メロディなどで「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の雰囲気を感じることができる。
使用される車両はE5系の1編成10両。東北・北海道新幹線（東京〜新函館北斗間）の「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行予定。2027年3月上旬ごろまで見られる。
【写真】これは乗りたくなる！グリーン車の枕カバー
東京ディズニーリゾートとJR東日本が協力して誕生する特別車両。ディズニーの仲間たちが描かれた特別なデザインとなっている。
JR東の新幹線では今回始めて座席の枕に装飾を施す。合わせて座席カーテンや車内ステッカーも装飾し、車内全体を祝祭感あふれる特別仕様で演出する。
車内でも、座席の枕や車内メロディなどで「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の雰囲気を感じることができる。
使用される車両はE5系の1編成10両。東北・北海道新幹線（東京〜新函館北斗間）の「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行予定。2027年3月上旬ごろまで見られる。