まるで「ベイマックス」のボディみたい！　ふかふかアップルケーキが再登場、新作グッズも販売

「東京ばな奈」とディズニーがコラボレートしたスイーツショップ『Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈』から、「ベイマックス/アップルケーキ」がパッケージデザインを新たに再登場。「ベイマックス」の可愛さを詰め込んだ新作オリジナルグッズと共に、JR東京駅『Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈』とJR東京駅構内『HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事』で2026年4月21日から先行販売、4月27日からは『東京ばな奈s』他にて販売される。

※すべて価格は税込み

日本人には馴染み深いかも！ 「ベイマックス」の顔のモチーフとは

『ベイマックス』は、2014年に公開されたディズニーアニメ映画。主人公の少年ヒロと心優しいロボット「ベイマックス」の絆や冒険を描き、第87回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞した作品。サンフランシスコと東京を混ぜ合わせたような架空の都市、サンフランソウキョウを舞台にしていることもあり、作中に日本の要素が散りばめられているのが特徴。

「ベイマックス」の顔は、監督が新宿にある花園神社を訪れた際に目にした“鈴”にインスピレーションを受けているのをご存じだろうか。さらに、キャラクターデザインには、日本滞在中に観たテレビショッピングで紹介されていた炊飯器も参考にしたのだそう。シンプルなデザインの中に、高度なテクノロジーを持っているという要素が「ベイマックス」に生かされているという。そう言われてみれば、確かに「ベイマックス」に白い炊飯器の姿を感じるかもしれない……。

りんごジャムとミルククリームが包まれた、ふかふかスポンジケーキ

今回発売されるのは、「ベイマックス/アップルケーキ」と、「ベイマックス」が描かれたグッズ4種類。詳しく見ていこう。

ベイマックス/アップルケーキ 4個入 880円、8個入 1760円

ベイマックス/アップルケーキ 4個入 880円、8個入 1760円

「ベイマックス」のように柔らかなふかふかスポンジの中には、「ベイマックス」の赤いパワードスーツをイメージしたジューシーなりんごジャムと、白いボディを思わせる、なめらかなミルククリームがとろり。

ベイマックス/アップルケーキ断面

ベイマックス/アップルケーキ

まんまるネコの「モチ」と一緒にいたり、手を振ったり、ハートをぎゅっと抱きしめたりと、デザインは全部で6種類。ランダムで入っているので、どの「ベイマックス」に出会えるかはお楽しみに。また、真っ赤なパッケージが目を引く8個入ボックスには、ぷっくり立体的なデザインが可愛いオリジナルシール付き。

オリジナルシール

「ベイマックス」といつも一緒！ エコバッグやタンブラーなどグッズ4種

ベイマックス/エコバッグ 1200円

ベイマックス/アップルケーキ 4個入 エコバッグセット 1980円、8個入 エコバッグセット 2801円

ベイマックス/エコバッグ 1200円

ベイマックス/エコバッグ 1200円

つぶらな瞳でこちらを見つめる「ベイマックス」が可愛いエコバッグ。表裏で全く異なる楽しいデザインで、小さく折りたためる。「ベイマックス/アップルケーキ」とのセットは、プレゼントにもおすすめ。

ベイマックス/バスタオル 1980円

ベイマックス/バスタオル 1980円

全長約120センチの大判バスタオルには、キャンディーを持った「ベイマックス」を大胆にデザイン。肩にさっと羽織れば、「ベイマックス」の柔らかなボディにぎゅっと包み込まれているような気分になれそう。

ベイマックス/ステンレスタンブラー 1980円

ベイマックス/ステンレスタンブラー 1980円

ベイマックス/ステンレスタンブラー 1980円

ハートをぎゅっと抱きしめる「ベイマックス」が可愛いタンブラー。裏には「モチ」も描かれている。オフィスや家で元気をくれそうな真っ赤なカラーリングが、「ベイマックス」ファンにはたまらないデザイン。冷たいドリンクが手放せないこれからの季節に大活躍すること間違いなし。

ベイマックス/クリアポーチ 880円

ベイマックス/クリアポーチ 880円

ベイマックス/クリアポーチ 880円

「ベイマックス/アップルケーキ」4個入のパッケージと同じデザインのクリアポーチは、がばっと開いて使いやすい。カラビナ付きなのでカバンにつけて小物を持ち歩くのに便利。「モチ」のチャーム付き。

グッズコンプリートセット 5650円

グッズコンプリートセット 5650円

全4種のオリジナルグッズを全てセットにした「グッズコンプリートセット」を公式通販限定で販売。4月21日から受注をスタートする。

また「ベイマックス/アップルケーキ」の発売を記念して、『Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店』『JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事』では、「ベイマックス/アップルケーキ」の菓子・グッズを含む税込2000円以上の買い物をすると、先着でクリアファイルが1枚もらえる。無くなり次第終了なのでお早めに。その他の販売店情報は公式サイトからチェック。

クリアファイル

【画像】「ベイマックス」＆三毛猫「モチ」のデザインが可愛い！ アップルケーキとグッズ4種類（13枚）