プレミア３戦連続先発の田中碧、地元メディアがチーム最高タイ評価！「命運を分ける重要なタックルを披露」
現地４月22日、田中碧が所属するリーズはプレミアリーグ第34節でボーンマスと敵地で対戦した。90＋７分にショーン・ロングスタッフの劇的な同点弾で追いついて、２−２のドローに持ち込んだ。
この試合でリーグ戦３戦連続の先発出場を果たした田中は89分までプレー。スコアレスの60分にボールロストで失点に絡んだものの、１−１で迎えた75分には、リーズGKカール・ダーロウがセーブしたこぼれ球に素早く反応し、決定的なピンチを防ぐなど守備で存在感を発揮した。
リーズの地元メディア『Leeds Live』は、そんな日本代表MFに採点記事でチーム最高タイの「８点」を付与。次のように評した。
「後半、（75分には）ダーロウがセーブ後に体勢を崩しかけていた場面で命運を分ける重要なタックルを披露した」
これでリーズはプレミア５戦負けなし。次戦は26日にチェルシーとのFAカップ準決勝を戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に信じられないゴールだ」「驚異的な技術」三笘薫の“衝撃ボレー弾”に対戦した名門OBも驚愕！「どれだけ褒めても褒め足りない」
この試合でリーグ戦３戦連続の先発出場を果たした田中は89分までプレー。スコアレスの60分にボールロストで失点に絡んだものの、１−１で迎えた75分には、リーズGKカール・ダーロウがセーブしたこぼれ球に素早く反応し、決定的なピンチを防ぐなど守備で存在感を発揮した。
リーズの地元メディア『Leeds Live』は、そんな日本代表MFに採点記事でチーム最高タイの「８点」を付与。次のように評した。
「後半、（75分には）ダーロウがセーブ後に体勢を崩しかけていた場面で命運を分ける重要なタックルを披露した」
これでリーズはプレミア５戦負けなし。次戦は26日にチェルシーとのFAカップ準決勝を戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に信じられないゴールだ」「驚異的な技術」三笘薫の“衝撃ボレー弾”に対戦した名門OBも驚愕！「どれだけ褒めても褒め足りない」