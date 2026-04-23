「東京と大阪を訪れ…」ドイツ名門が今夏来日へ？ J１の２クラブと対戦を計画と現地誌が報じる
ドイツの名門ドルトムントが、今夏のプレシーズンに日本ツアー実施を計画しているようだ。ドイツ誌『キッカー』が報じた。
同誌によると、ドルトムントは７月26日にプレシーズンのトレーニングを始動し、同26日から８月２日にかけてアジアへ渡航。目的地は日本で、「東京と大阪の２大都市を訪れ、FC東京とセレッソ大阪との試合を予定している」という。前回は2024年夏にバンコクと大阪を訪問し、その際も日本ではC大阪と対戦。今回も「クラブのブランド強化」を主な目的としている。
なお、例年行なわれていたオーストリアでのトレーニングキャンプは、今夏は実施しない方針。アジアツアー後はドルトムント市内でキャンプを行なう予定で、同誌は「ワールドカップに参加した選手たちが帰国する際にはすでに多くの距離を消化しているため、移動による負担を最小限に抑える狙いがある」と伝えている。
日本再訪、J１の２クラブとの対戦が実現すれば、ファンにとっては再び欧州の名門を間近で体感できる貴重な機会となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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同誌によると、ドルトムントは７月26日にプレシーズンのトレーニングを始動し、同26日から８月２日にかけてアジアへ渡航。目的地は日本で、「東京と大阪の２大都市を訪れ、FC東京とセレッソ大阪との試合を予定している」という。前回は2024年夏にバンコクと大阪を訪問し、その際も日本ではC大阪と対戦。今回も「クラブのブランド強化」を主な目的としている。
なお、例年行なわれていたオーストリアでのトレーニングキャンプは、今夏は実施しない方針。アジアツアー後はドルトムント市内でキャンプを行なう予定で、同誌は「ワールドカップに参加した選手たちが帰国する際にはすでに多くの距離を消化しているため、移動による負担を最小限に抑える狙いがある」と伝えている。
日本再訪、J１の２クラブとの対戦が実現すれば、ファンにとっては再び欧州の名門を間近で体感できる貴重な機会となりそうだ。
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