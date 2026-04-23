「非現実的」気迫の快投で防御率は驚異の0.38 大谷翔平が見せる貫禄の支配力に米識者は敬服「もうオオタニは完全に別次元」
気迫の投球で、ジャイアンツ打線をねじ伏せた大谷(C)Getty Images
相手打線を寄せ付けない気迫の快投だった。現地時間4月22日、ドジャースの大谷翔平は、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発登板。6回（91球）を投げ、被安打5、無失点、7奪三振と好投。チームは0-3で敗れたが、「投手」としては異彩を放った。
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最速100.6マイル（約161.9キロ）を計測した4シームを軸に、スイーパー、スプリット、そしてカーブを効果的に使ったこの日は、ジャイアンツ打線に一切的を絞らせず。得点圏に走者を許したのは、初回と6回のみ。しかも、いずれのピンチも相手の5番ケーシー・シュミットを空振り三振に仕留めて無失点で切り抜けた。
またも驚異的な支配力を発揮した「投手・大谷」。消化イニング数も規定投球回に達したことで、タイトル争いでも上位に浮上。とりわけ防御率0.38は、両リーグ断トツトップの値となった。
「非現実的だ」（米スポーツ専門局『FOX Sports』のアナリスト、ベン・バーランダー氏のXより）とも評された大谷の快投。登板毎に凄みを増している内容もあって、米球界内でも、その進化に驚きの声は高まる一方だ。
日夜、ドジャースのありとあらゆる情報を発信している米専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者は自身のXで、率直な感想を投稿している。
「もうショウヘイ・オオタニは完全に別次元にいる。この地球上で野球は200年以上も続いてきた。そして今、我々は、ドジャースで、史上最高の選手がまさに絶頂期にある姿を目の当たりにできるのだ。本当に信じられない」
観る者の度肝を抜き続ける大谷。投打で異彩を放ち続ける偉才の勢いは、さらに増している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]