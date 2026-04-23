キユーピー、茨城県鹿嶋市、リファインバース、三菱ケミカル、東洋製罐グループホールディングス、カスミの6者は、プラスチック容器の循環を目指す「プラリレープロジェクト」において、昨年9月〜11月に茨城県鹿嶋市内で回収したドレッシングキャップおよびペットボトルキャップを破砕・油化・樹脂化（三菱ケミカルグループの日本ポリプロ・日本ポリエチレンにてPP（ポリプロピレン）・PE（ポリエチレン）に樹脂化）を経て再資源化し、その再生材を用いて成形したキャップを採用したドレッシング製品を数量限定で販売する。これによって、回収から再商品化・販売までの循環サイクルを実現した（同取り組みはマスバランス方式を採用。マスバランス方式とは、石油由来の原料とケミカルリサイクル原料を混ぜて製品をつくる際に、リサイクル材の投入量に応じて、製品の一部にその性質を割り当てる手法）。

今回再生されたキャップを採用した対象製品は、キユーピー「深煎りごまドレッシング」、「シーザーサラダドレッシング」、「テイスティドレッシング黒酢たまねぎ」の3種で、いずれも限定100本ずつとなる。販売は4月22日から、カスミ鹿嶋スタジアム店サービスカウンター横の「プラリレー特設棚」で開始した（特設棚にはプラリレーステッカーを貼った対象製品を陳列する（通常棚には陳列されない）。販売本数や期間、販売場所は予告なく変更する場合がある）。





プラリレーププロジェクトは、茨城県内におけるプラスチック容器の循環を目的として、同県鹿嶋市を含む6者間で、昨年2月に締結された包括連携協定に基づき、6者それぞれがプラスチックをリレー形式で繋いでいく実証実験プロジェクト。これまで主に焼却・廃棄されてきた使用済みプラスチック（ドレッシングキャップ・ペットボトルキャップ）に対し、新たなソリューションとなるケミカルリサイクル（化学的な分解工程によって油、ガス、原料へ戻すリサイクル方法。ドレッシングキャップやペットボトルキャップ等の使用済みプラスチックは、油やガス、モノマーといった化学原料に戻して再資源化することが可能）を用いて、今回食品用容器における再生材の採用を実現。県内で回収から再製品化までのサイクルを完結させたことで、地域型資源循環のモデルケースとなることを目指す。

［発売日］4月22日（水）

キユーピー＝https://www.kewpie.co.jp

三菱ケミカル＝https://www.m-chemical.co.jp

東洋製罐グループホールディングス＝https://www.tskg-hd.com

カスミ＝https://www.kasumi.co.jp