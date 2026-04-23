楽天グループが運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」は、個性豊かな商品をセレクトした特設ページ「Diggly」（ディグリー、以下「同ページ」）を4月22日に公開した。

同ページは、「なんかイイ！がココに。」というコンセプトのもと、「楽天市場」の5億点以上（2025年11月時点）の商品群から「Diggly」編集部が厳選した、日常を豊かに彩る商品を掲載する。「Diggly」の名称は、「掘り出す・発掘する」という意味の「Dig」を由来にしており、出会ったことのない商品を発掘するような新しい購買体験を提供する。

また、同ページではマクアケとの連携によって、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」（マクアケ）（まだ世の中にないものやストーリーあふれるチャレンジが集まる「アタラシイものや体験の応援購入サービス」。プロジェクトサポーターは、実行者の思いや背景を理解したうえで応援購入することが可能）のプロジェクトから誕生し、現在「Makuake STORE 楽天市場店」で販売中のバッグやスマホホルダーなど次世代アイテムを紹介する。両者は、共通して目指す「作り手の情熱が込められた商品をユーザーに届け、新しい発見と豊かな購買体験を提供する」という思いから、今回の連携に至った。



「Diggly World」

同ページでは商品の掲載に加えて、ユーザーがその商品への愛着を深め、購入後も長く愛用したいと思えるような豊かな購買体験を提供できるよう、商品の開発秘話や作り手が商品に込めた思いを紹介するストーリーコンテンツを多数掲載し、雑誌を読むような体験をEC上で再現する。また、キーワードから商品を紹介する「今月のワードチョイス」などテーマや切り口別のコンテンツを設けるほか、各商品ジャンルの仮想店長キャラクターが独自の目線で商品を紹介する「Diggly World」など、ユーザーが検索をせずとも多種多様でユニークな商品に出会えるページ設計となっている。同ページ上の掲載商品は定期的に更新し、常に新しい魅力的な商品を紹介することで、ユーザーが繰り返し訪問したくなるようなページを目指す。

「楽天市場」は今後も様々な企画を通じて、ユーザーに楽しい買い物体験を提供していく考え。

［公開日］4月22日（水）

楽天グループ＝https://corp.rakuten.co.jp