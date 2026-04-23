資生堂パーラーが運営するフレンチレストラン「ロオジエ」は、数々の賞に輝く「鍋島」を醸す富久千代酒造と協働し、「マイクロバイオーム農法」で育てられた酒米「吟風」から、日本酒「鍋島Microbiome吟風」を誕生させた。同酒は、4月24日から、ロオジエの各メニューに合わせたソムリエによるペアリングで楽しめる。



ロオジエ エグゼクティブシェフのオリヴィエ・シェニョン氏

同プロジェクトは、ロオジエのエグゼクティブシェフ、オリヴィエ・シェニョン氏と、佐賀県鹿島市の富久千代酒造の杜氏・飯盛氏が意気投合したことから始まった。シェニョンシェフが提唱する「マイクロバイオーム農法」に基づき、北海道旭川市の有機米栽培者・安友ご夫妻が酒米「吟風」を生産。飯盛氏がこの特別な酒米を丁寧に醸し上げ、シェニョンシェフと意見を交わしながら、フレンチにも寄り添う味わいに仕上げた。

ミシュラン三つ星シェフとのコラボレーションによる本酒は、インターナショナル・ワイン・チャレンジ（IWC）において日本酒部門最優秀賞に輝く富久千代酒造の新たな挑戦として注目される。

「鍋島Microbiome吟風」はロオジエでのペアリングでの提供のほか、取り扱いのある君嶋屋の店舗で購入できる。

［小売価格］

鍋島Microbiome吟風

グラス（ペアリング）：4000円（税込、サービス料別）

提供場所：ロオジエ

720mlボトル（手土産商品）：2万7500円（税込）

販売店：君嶋屋（一部の店舗に限られる）

［発売日］4月24日（金）

資生堂パーラー＝https://parlour.shiseido.co.jp