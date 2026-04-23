

「EL.FO＋LABO COOLPASS 鹿の子ビズポロ」

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開する「大きいサイズの店フォーエル」は4月25日から、最新の3Dデジタル技術を駆使して開発した高機能ポロシャツ「EL.FO＋LABO COOLPASS 鹿の子ビズポロ」を全国のフォーエル店舗で発売する。同商品は繊維専門商社のモリリンの「M3 LABO（エムスリー・ラボ）」との連携によって、体の大きい人の着やすさと見た目の美しさを両立させ顧客満足度向上を目指す。

同商品は、従来のサイズアップでは解決できなかった「腕を上げた際のお腹の露出」や「生地の突っ張り」といった、大きいサイズ特有の悩みをデジタル検証によって解決した革新的なビズポロ。型紙の設計を見直すことで驚くほどの腕の動かしやすさを実現している。また前身頃と後身頃の差寸を調整し、お腹周りを視覚的にスッキリ見せつつ、アクティブな動きにも対応。素材には、吸水速乾性に優れた高機能ポリエステル「クールパス」という特殊な糸を使用した。

心地よい清涼感を提供するため、生地の表面は鹿の子目で独特な凹凸感を施しており、肌に直接触れる面積が少なく、通気性に優れています。また汗を素早く吸い上げ拡散し、その蒸発に伴う気化熱でひんやりとした冷涼感をキープする。さらに、脇下には消臭加工を施したテープを内蔵しており、汗による気になるニオイをしっかり抑制。暑い夏の日でも、朝から晩まで1日中安心して過ごせる清潔感と快適さを追求した。襟元は襟立ちの良いボタンダウン仕様のため、クールビズから休日のカジュアルスタイルまで、シーンを選ばず自信を持って着用できる一枚になっている。

［小売価格］4900円（税別）

［発売日］4月25日（土）

フォーエル＝https://foel.jp