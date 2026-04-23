¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÃæÃ«½á¿Í¡ÖÁ´ÎÏÃí¤°¡×¡¡²¦¼Ô°æ¾å¾°Ìï·âÇË¤Ø¡¢Îý½¬¸ø³«
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê5·î2Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¢28ºÐ¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤¬23Æü¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢Åý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë·âÇË¤Ë¸þ¤±¡ÖËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤òÃí¤®¤¿¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸µÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«¤Ï¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ç¿¤Ó¤Î¤¢¤ëº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£32ÀïÁ´¾¡Æ±»Î¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉð´ï¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¼ø¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£