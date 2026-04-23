アメリカで開催された世界最大級の放送機器展で、日本テレビが開発したAI技術が、最高峰の公式アワードを受賞しました。

アメリカ・ラスベガスで開催された世界最大級の放送機器展「NABショー」で22日、日本テレビが開発したAIソリューション「Go Vertical ! AiDi」が、展示会の公式アワード「Product of the Year」をストリーミング部門で受賞しました。

この技術は、AIがライブ映像の中からアスリートなどの被写体を瞬時に認識し、スマートフォンでの視聴に最適な「縦型」の映像を、リアルタイムで自動的に切り出すものです。

また、業界の専門メディアである『TV Tech』誌が選出する「Best of Show Award」も受賞し、主要アワードでのダブル受賞となりました。

開発を主導した日本テレビ海外戦略センター篠田貴之部次長は、「視聴スタイルが大きく変化する時代の中で、これからもより魅力的なコンテンツ体験を皆さまへ届けるとともに、世界中の人々に喜びと驚きをもたらす挑戦を続けていきます」とコメントしています。