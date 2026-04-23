SUPER JUNIOR・キュヒョン、単独ファンミがわずか“3分”で完売！20周年を記念する特別な時間を予告

SUPER JUNIORのキュヒョンが、デビュー20周年を記念した単独ファンミーティングを瞬く間に完売させ、圧倒的なチケットパワーを証明した。

6月6日・7日の2日間、ソウル・YES24ライブホールで開催されるキュヒョンの単独ファンミーティング「KYUHYUN 20th Anniversary Fanmeeting IN SEOUL」（以下「Hotel 203」）は、22日のチケット予約開始からわずか3分で全公演完売を記録した。

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「Hotel 203」は、キュヒョンが韓国で7年ぶりに開催する単独ファンミーティングだ。長年にわたり変わらぬ愛と応援を送り続けてくれたファン「KYUpiter」との特別な出会いが予告されており、ファンにとってより一層意味深いプレゼントになる見通しだ。

（写真＝Antenna）

タイトルに合わせ、キュヒョンはファンを迎える「ホテル総支配人」に変身する。持ち前の甘美なライブステージはもちろん、ウィットに富んだトークが楽しめる多彩なトークコーナーも用意。ファンとより身近に触れ合い、忘れられない思い出を届けるという意気込みだ。

なお、キュヒョンのファンへの愛は韓国を越え、アジア全域へと広がる。今回のソウル公演を皮切りに、アジア4つの主要都市を巡るツアーを行い、世界中のファンとデビュー20周年の喜びを分かち合う予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇キュヒョン プロフィール

1988年2月3日生まれ。本名チョ・ギュヒョン。2006年に新メンバーとしてSUPER JUNIORに加入し、デビューした。最年少メンバーで優れた歌唱力を持つ。頭脳明晰で、高校時代は数学部に所属。活発な芸能活動の傍らで優秀な成績を収めて大学を卒業した。2017年に入隊し、社会服務要員として服務したのち、2019年5月に除隊した。東方神起・チャンミンとは親友で、SNS上ではたびたび仲睦まじい姿を見ることができる。