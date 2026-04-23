過去にはIZ*ONE制作の過程で大規模不正…Mnet新番組のティザー映像が物議、再び問われる制作姿勢

Mnetにまたしても疑惑が浮上した。

過去にはサバイバル番組で大規模な不正が発覚している。

【写真】不正でIZ*ONEに“なれなかった”2人

4月23日、ダンスサバイバル番組『ストリート・ワールド・ファイター：ディレクターズ・ウォー』の関係者は、本紙『スポーツソウル』に対し、「ティザー映像は番組の企画意図とパフォーマンスディレクターの役割を紹介する目的で制作されたもの」と説明した。

その一方で、「一部インタビュー内容を抜粋する過程で、本来の文脈とは異なる形で伝わった部分があることを確認した」として、当該映像は非公開にしたという。さらに「今後は制作過程全般において、より慎重に検討し注意を払う」とコメントしている。

問題となったティザー映像は、21日に番組のローンチとともに公開されたもの。映像には、大規模な授賞式や世界的音楽フェスであるコーチェラ・フェスティバル、スーパーボウル・ハーフタイムショー、オリンピックの開会式、トップアーティストのワールドツアーなど、圧倒的スケールのステージが次々と映し出されていた。

しかし公開後、パフォーマンスディレクターのキーラ・ハーパーは「私はこの番組に出演していないし、このような発言もしていない。本当にひどい編集だ」とSNSで主張。これにより、ティザー映像を巡る疑惑が浮上した。

過去には『PRODUCE 101』シリーズで投票操作が発覚し、IZ*ONEなどのプロジェクトにも影響が及んだことがあるだけに、今回の騒動を受け、制作体制への信頼性が改めて問われている。

（写真提供＝OSEN）IZ*ONE