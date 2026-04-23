aespa・カリナ、“ピチッ”とへそ出しウェアで隠しきれないボリューム…「MLB」イベントのため上海へ

aespaのカリナが、洗練された空港ファッションを披露した。

4月23日、カリナは自身がブランドアンバサダーを務めるファッションブランド「MLB」の上海イベントに出席するため、金浦国際空港を通じて中国・上海へ出国した。

【写真】カリナ、“ピチッ”とへそ出しウェアで隠しきれないボリューム

カリナはベージュのトップスにブラックのカーゴパンツを合わせたスポーティーなスタイリングで空港に登場。タイトなクロップド丈デザインのトップスが彼女の引き締まったボディラインを際立たせている。

シンプルなアップヘアとナチュラルなメイクが持ち前の美貌を引き立て、透明感あふれるオーラで魅了した。

（写真提供＝OSEN）カリナ

なお、カリナが所属するaespaは、4月25・26日に東京ドームで「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催する予定だ。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。