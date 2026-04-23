【おとなのサンリオ】ハローキティたちのかわいい新作は「カギどこいった？」がなくなる便利グッズ♪

お気に入りのキャラクターと、いつでも一緒に。

（写真）「カギどこいった？」がなくなる！【サンリオ×新作キーホルダー】

雑貨ブランド「3carat」から、「おとなのサンリオ」をコンセプトにした新商品が登場。

ハローキティ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコの4キャラクターをモチーフにした、かわいいだけじゃない、とっても便利なアイテムなんです〜！

「バッグキークリップ サンリオキャラクターズ」全4種類

新商品は「バッグキークリップ サンリオキャラクターズ」。

バッグの内ポケットなどに取り付けておけば、カギがすぐに見つかるクリップ式キーホルダー「バッグキークリップ」とサンリオキャラクターズのコラボレーション商品です。

バッグを開けるたびに気分が上がりそう。さりげなく楽しめる、大人のためのサンリオグッズです。

やさしくきらめくキャラクターたちは国内屈指の宝飾職人が手作りで原型を製作し、サンリオキャラクターの愛らしさを忠実に再現しているそうですよ。

実用性もばっちりだよ！

【サンリオ】キーホルダー部分は、フック型の金具を採用。爪を傷めず簡単にカギをつけられ、なおかつ外れにくい設計に。

キーホルダー部分は、フック型の金具を採用。大きさは約10cmほどです♪

爪を傷めにくい設計になっており、スムーズにカギの着脱できるのも◎。しっかり固定されるので外れにくいのもポイントです。

裏が平らになっているので、バッグに挟んでも傷つけません。

ストレスなく使えるのがうれしい「バッグキークリップ」。

きらりと光るゴールドは、バッグの中で見つけやすそう！

「カギどこいった？」がなくなる、超実用派のアイテムですよ〜！

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商品は、現在carat公式通販サイトで先行発売、4月中旬より全国の雑貨販売店・キャラクターショップにて販売を開始！

また、第2弾として、5月上旬からはマイメロディ、ハンギョドン、リトルツインスターズの発売が予定されているそうです。

ぜひお好きなキャラクターと一緒に、心はずむようなお出かけを楽しんでみて。