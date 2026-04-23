お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅（54）が22日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。かつて同局に伝わっていた“法則”を明かす場面があった。

賞レースについて問われた塚地は、レースに出る以前からネタ番組に多く呼ばれており「『エンタの神様』っていう番組とか、60本近くネタやったりしていたんですよ」と回顧。「だから賞レース始まる前にもうネタ尽きてて。もうそのやつに参加できないぐらい疲弊してましたね」と続けた。

そんな中、バラエティー番組「はねるのトびら」への出演が決まったが、経緯について「8年周期説っていうのをフジテレビは唱えていて」と当初はオーディションを受けることができなかったという。

「8年周期説」とは「（ビート）たけしさんの8つ下が（明石家）さんまさん、さんまさんの8つ下がダウンタウン、ダウンタウンの8つ下がナインティナイン」と8年ごとにスターが誕生するというもので、番組のオーディションは「それでその8つ下の子たちを探そうっていうオーディションだったんですよ」と打ち明けた。

そのため「僕、ナイナイさんと同い年なんですよ」とオーディションを受けることができなかったと言い、「呼ばれなかったなと思って、浅草の寄席でお客さん3人ぐらいの前でしっかりネタやっていた」と振り返った。

するとその3人の客の1人が「はねるのトびら」のディレクターだったとし、「“あいつらオーディション呼べ！”ってなって、オーディション行くことができて、『はねる』のメンバーになったんです」とぶっちゃけた。

さんまは「これはお前が呼んだのか、運なのかな？こっちのエネルギーなんやと思うねんけれど」と感心していた。