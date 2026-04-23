ポケモン「ラプラス公園」開園 宮城県2園目！新たな『ポケふた』お披露目
株式会社ポケモンは23日、宮城応援ポケモンの「ラプラス」をメインモチーフとしてデザインされた公園遊具を仙台市に寄贈し、本日4月23日に「ラプラス公園 in せんだい」を海岸公園（仙台市若林区藤塚地内）内に開園した。また、開園を記念して、新たにポケモンマンホール『ポケふた』が1枚お披露目され、公園内に設置された。
【写真】ラプラスだらけの公園！お披露目された『ポケふた』
「ラプラス公園」は、株式会社ポケモンの社内プロジェクト、子どもとポケモンのより多くの接点を創出することを目標とした「My First Pokemon プロジェクト」の活動の一環。子どもにとって身近な存在である「公園」という空間に、ポケモンとの遊びの体験や楽しい思い出の場を作れないか、というプロジェクト側の思いと発案から、宮城県および仙台市の賛同と協力を得て、県内2園目となる「ラプラス公園 in せんだい」の開園が実現した。
「ラプラス公園 in せんだい」の開園を記念して、開園日の23日から一定期間、スマートフォン向け位置情報ゲーム『Pokemon GO』と「ラプラス公園 in せんだい」が連携した取り組みも行われる。野生の「ラプラス」に少し出会いやすくなる施策などが用意されている。
【写真】ラプラスだらけの公園！お披露目された『ポケふた』
「ラプラス公園」は、株式会社ポケモンの社内プロジェクト、子どもとポケモンのより多くの接点を創出することを目標とした「My First Pokemon プロジェクト」の活動の一環。子どもにとって身近な存在である「公園」という空間に、ポケモンとの遊びの体験や楽しい思い出の場を作れないか、というプロジェクト側の思いと発案から、宮城県および仙台市の賛同と協力を得て、県内2園目となる「ラプラス公園 in せんだい」の開園が実現した。
「ラプラス公園 in せんだい」の開園を記念して、開園日の23日から一定期間、スマートフォン向け位置情報ゲーム『Pokemon GO』と「ラプラス公園 in せんだい」が連携した取り組みも行われる。野生の「ラプラス」に少し出会いやすくなる施策などが用意されている。