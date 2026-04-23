INIがMEDULLAの新ブランドアンバサダー就任!｢自分専用ヘアケア｣を

日本初のパーソナライズヘアケアブランド｢MEDULLA(メデュラ)｣の新ブランドキャラクターに、グローバルボーイズグループ【INI】が就任。2026年4月8日より公開された新CM｢僕と君を繋ぐ世界に一つだけのヘアケア｣篇では、11人のメンバーが送る“共同生活”のひとコマが描かれています。先日都内で行われた｢MEDULLA 新CM発表会｣での様子を紹介します。

まるで本物のシェアハウス?CM撮影の裏側

今回公開された新CM｢僕と君を繋ぐ世界に一つだけのヘアケア｣篇の舞台は、メンバーたちの共同生活。撮影のエピソードを聞かれると、メンバーからは仲の良さが溢れ出す回答が続出しました。

池粼理人さんは｢普段からメンバーの家でドラマ鑑賞会をしたり、鍋を囲んだりしている。CMもその空気感そのままでした｣と告白。

お風呂上がりのシーンなど、ファンならずともドキッとするような日常の1コマを切り取ったCMは、11人それぞれの個性が光る仕上がりになっています。

RMK夏季限定♡“うるひや”スキンケアで涼感美肌を叶える新作登場

｢サモエドになりたい!｣メンバーが選ぶ春のニュースタイル

イベント後半では、｢この春、挑戦したいヘアスタイル｣を発表。ここでもINIらしい、ユーモアたっぷりの回答が並びました。

後藤威尊さんの｢サモエド｣という回答にメンバーから総ツッコミが。｢サモエドのあのふわふわで真っ白な毛並みは、見ているだけで癒される。僕もあの質感を目指したい!｣と目を輝かせ、会場を和ませていました。

一方で、パーソナライズ診断を体験した佐野雄大さんは｢自分の髪の弱点をズバリ当てられて驚いた。自分専用の処方だから、毎日のケアが楽しみになる｣と、美容男子らしい一面を覗かせる場面も。

4月に誕生日を迎える高塚大夢さんへのサプライズ

発表会の最後には、4月に誕生日を迎える高塚大夢さんへのサプライズが。特製ケーキが登場すると、メンバー全員でバースデーソングを大合唱。

驚きながらも感極まった様子の高塚さんは、｢5年間、どんな時も一緒に歩んできたメンバーがいるから、新しい挑戦も怖くない。5周年という節目に、みんなでこうしてアンバサダーを務められて幸せです。｣と、メンバーとファンへの感謝を熱く語りました。

頑張る自分へのご褒美を、INIと一緒に

｢毎日頑張っている自分を、MEDULLAで癒してあげてほしい。｣最後の挨拶でそう語りかけた木村さん。

INIが教えてくれた、世界に一つだけのヘアケア。彼らとお揃いの香りに包まれて、自分だけの輝きを磨く春にしてみてはいかがでしょうか。

【概要】

｢僕と君を繋ぐ世界に一つだけのヘアケア｣篇

出演者:INI(池粼理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、髙塚大夢、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅)

キャンペーン開始:2026年4月11日(土)~ ※無くなり次第終了