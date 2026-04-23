羽鳥慎一アナウンサー（55）が23日放送のTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。「天才だと思う」アナウンサーを実名告白した。

番組パーソナリティーの元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏とテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で長年共演している羽鳥アナ。玉川氏が普段の羽鳥アナについて「『モーニングショー』の番組が始まる前に、安住さん見てんのよ」と生放送前にTBSの安住紳一郎アナウンサーがメインキャスターを務める情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）を見ていることを明かした。

「いまだにだよ？何で安住さん見るの？」と聞くと、「いや、勉強になるなと思って」と羽鳥アナ。「あれだけ毒舌言って、人に嫌な思いをさせないで、批判もされない人って、人柄もあるんだろうけど、言い方とか、細かいところ見ると、天才だと思うんですよね。安住くんはもう突き抜けていますね」と絶賛した。

玉川氏は「僕が言うのもあれだけど、もうツートップじゃないですか、この世界の。ツートップの片方が、いまだに片方を常に研究しているというね」と感心。

羽鳥は「（研究）している。研究なのかな。半分好きで見ているっていうのもあるかもしれないですけど」としつつ「面白い。なんか突き放し方とか乱暴な言葉の使い方とか、そういうのも含めて面白いし、嫌味がない。天才」と褒めちぎった。

「THE TIME，」で安住アナと共演している番組アシスタントの原千晶アナウンサーも「嫌な感じを受けない。ひどいこと言ってるけど、本当傷つけないで面白い」と賛同。羽鳥アナは「ひどいこと言ってるんですよ、結構」と笑った。