元モーニング娘。でタレントの矢口真里さん（43）が7日、自身のInstagramを更新しました。



【写真】美容医療を受ける矢口真里さん

ブラウンのタオルを頭に巻き、施術用のガウンをまとった矢口さんは、「矢口真里43歳、遂に美容医療始めました！！」と報告しました。



「肌質改善や顔のたるみや首の横線などなど、、、色々と悩みがある」と美容面でのモヤモヤを打ち明け、「痛みや緊張は、優しいお姉さんがひとつひとつ丁寧に対応してくれて、注射とか本当に苦手なんですが綺麗になるためになんとか乗り切れました」と振り返りました。



「次の日からかなり実感あります。顔の引き締まりや首の横線とかマジでびっくり！！早くやれば良かったと少々後悔しております」と美容医療の効果に驚きつつ、「又吉院長、村松先生、優しいお姉さん本当にありがとうございました」と施術を実施したシンシア銀座院への感謝を述べました。



SNSでは、

「努力家やん」「充分可愛いしお綺麗だけど、努力する姿も素敵です🥹」「良き。美しさを保つ。努力家ですね♪♡」

「こんなに可愛くて美人でも悩みああるんだね なんか親近感」「正直に話す所にかなり好感」「綺麗でいつまでも可愛い〜」

と悩みを打ち明けたことを好感するコメントや既に綺麗でもさらに努力する姿勢を称賛する声が多数寄せられました。



矢口さんは2018年に元モデルと再婚。2019年8月に第1子長男、2021年10月に次男（4）が誕生。4月8日のInstagramの投稿では、長男（6）の小学校の入学式を報告した。