＜ニンニク、食べないで！＞夫から連絡「ニンニクラーメン食べちゃった〜」対策は…？【第5話まんが】
私はエナ。ニオイづわりが原因で、夫ユウキを家から追い出すかたちになってしまいました。すると母から「甘えすぎ」と注意されたのです。反発した私でしたが、母から「ユウキくんだって我慢している」と指摘されてハッとしました。そういえばユウキは、毎日つわりの私向けのあっさりした食事を用意してくれるうえに、文句ひとつ言わず一緒に食べてくれています……。私は怒りのあまり、ユウキが自分の好きなものを我慢してくれていることを忘れてしまっていたのです。自分の身勝手さを痛感し、心から謝ろうと決めました。
ユウキが仕事から帰ってきて、私はすぐに玄関へ向かいました。そして私は昨日の身勝手な態度についてユウキに謝りました。「いやいや、謝るのは俺の方だよ。嫌な思いをさせちゃってごめんね」と、ユウキ。私たちはリビングへ行き、ソファに座りました。
「妊娠してからいろんなことを我慢してくれてるエナを見てたはずなのに……あのときはどうも気が回らなくて。でもね、正直な話、付き合いでニオイが気になるものを食べちゃうときもあるんだ」ユウキは、その対策として、ニオイケアを徹底して帰宅することを約束してくれました。
ユウキが帰宅してから、私はすぐに昨日のことを謝りました。
ユウキも嫌な思いをさせたことを謝ってくれて、お互い本音で話し合えました。
ユウキは今後、会社の付き合いでニオイの強いものを食べた際には、必ず事前に連絡して徹底したニオイケアをして帰宅すると約束してくれました。
数週間後、ケア連絡のLINEに思わず笑みがこぼれてしまいました。
ユウキの優しさに改めて幸せを感じます。
これからもユウキと支え合い、仲の良い夫婦でいたいと強く思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
ユウキが仕事から帰ってきて、私はすぐに玄関へ向かいました。そして私は昨日の身勝手な態度についてユウキに謝りました。「いやいや、謝るのは俺の方だよ。嫌な思いをさせちゃってごめんね」と、ユウキ。私たちはリビングへ行き、ソファに座りました。
「妊娠してからいろんなことを我慢してくれてるエナを見てたはずなのに……あのときはどうも気が回らなくて。でもね、正直な話、付き合いでニオイが気になるものを食べちゃうときもあるんだ」ユウキは、その対策として、ニオイケアを徹底して帰宅することを約束してくれました。
ユウキが帰宅してから、私はすぐに昨日のことを謝りました。
ユウキも嫌な思いをさせたことを謝ってくれて、お互い本音で話し合えました。
ユウキは今後、会社の付き合いでニオイの強いものを食べた際には、必ず事前に連絡して徹底したニオイケアをして帰宅すると約束してくれました。
数週間後、ケア連絡のLINEに思わず笑みがこぼれてしまいました。
ユウキの優しさに改めて幸せを感じます。
これからもユウキと支え合い、仲の良い夫婦でいたいと強く思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙