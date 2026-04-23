４月１６日から関西で合宿中のラグビーＵ２０日本代表候補。４月１８日（土）には、リーグワンの実力チーム・花園近鉄ライナーズと対戦。選手個々はもちろん、チームとしてのポテンシャルの高さをみせて快勝しました。

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３月にＵ１９イングランド代表から歴史的初勝利をあげた高校日本代表の中から、この春に大学に入学したばかりの１年生１１人も合流して、いよいよ本格的なスタートを切ったラグビーＵ２０日本代表候補。

６月末からジョージアで開催される「ワールドラグビー ジュニアワールドチャンピオンシップ」にむけて、強化の初戦の相手は花園近鉄ライナーズです。控えメンバーや若手選手中心の布陣とはいえ、リーグワンの強豪チーム。序盤は、リーグワンの強い当たりに苦しんで１７対１４とリードを許します。

序盤は強い当たりに苦しむも…徐々に試合の流れを引き寄せる

しかし、さすがは桜のジャージの重みを知る選手達。対応力の高さと勝負所をわきまえたチームプレーで試合の流れを引き寄せていきます。

前半のうちに２１対１４と逆転すると、一人一人が体を張った集中力の高いディフェンスでピンチをしのいでいきます。

そして、後半開始直後にＦＷ陣が奮起して、追加点となるトライを奪うと、チームを率いる大久保直弥ヘッドコーチが「うちには、チームプレーを遂行した上で、決定的な仕事ができる選手は何人かいますから」と話したように、ライナーズが追撃のトライを奪うたびに、チームとしてチャンスをひろげたうえで、個々人が決定力の高さをみせて粘るライナーズを突き放しました。

ライナーズ追い上げムードの中、まずは、ＷＴＢ・久住誓蓮選手（天理大）が見事な独走トライを決めてチームを勇気づけると、大事な試合終盤には、高校日本代表で副将を務めたＣＴＢ・福田恒秀道選手（帝京大）がトライ、さらにＳＨ・荒木奨陽選手（帝京大）が抜群のスピードでラインブレイクしてＦＬ・申驥世選手（慶應大）のダメ押しのトライにつなげて勝負を決定づけました。

大久保HC「このメンバーのなかから本大会に臨むメンバーが…」

１年生が大活躍し、５４対３６と勝利をおさめた試合。大久保直弥ＨＣは、「国際大会での経験を次の世代に受け継いでいくことも考えると、下の世代も加わった今回の（メンバー）構成が本来あるべき姿だと思っている。けがやコンディションの影響で、もちろん入れ替わる可能性もあるが、このメンバーの中から、本大会に臨むメンバーが決まると思っている」と話しました。

初戦で活躍した福田選手「（Ｕ２０も）チームとして戦うことが、より重要」

初戦で活躍を見せた福田恒秀道選手は、「Ｕ１９イングランド代表戦では、チームとして粘り強く戦うことで、全員がひとつになって勝利を引き寄せることができた。（Ｕ２０日本代表も）チームとして戦うことが、より重要だと思っている。この合宿でも、まずはチームプレイヤーとしての役割をしっかりと果たしたうえで、個人として安定したパフォーマンスを発揮し続けて、自分の強みであるランの部分をアピールしていきたい」と話しました。

「ワールドラグビー ジュニアワールドチャンピオンシップ」では、プール戦でニュージーランド、イタリア、スコットランドと対戦することが決定しているＵ２０日本代表。この後５月には、ニュージーランド遠征を行って、さらなる成長と強化を図ります。

「我々のゴールはまだまだ先、身体の大きい相手に海外でどこまで戦えるか、そこを見極めて次のステップにつなげていきたい」と話した大久保コーチ。国際舞台でどの選手が成長した姿を見せてくれるのか、彼らの奮闘ぶりに注目です。

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【ラグビーＵ２０日本代表候補 関西合宿参加メンバー】

ポジション 氏名 在籍校

ＰＲ１ 田崎凛太郎（帝京大学）

ＰＲ１ 原悠翔（明治大学）＊

ＰＲ１ 李星河（同志社大学）

ＨＯ 河内晟歩（関西学院大学）

ＨＯ 津村晃志（帝京大学）〇

ＨＯ 三浦颯太（帝京大学）

ＰＲ３ 川越寛太（関西学院大学）

ＰＲ３ 佐々木大斗（明治大学）

ＰＲ３ 本山佳龍（静岡ブルーレヴズ）

ＰＲ３ 喜瑛人（慶應義塾大学）〇

ＬＯ 熊谷鼓太郎（明治大学）

ＬＯ 百武聖仁（明治大学）

ＬＯ 梁瀬将斗（関西学院大学）〇

ＬＯ 山粼太雅（慶應義塾大学）

ＦＬ 申驥世（慶應義塾大学）

ＦＬ 大門一心（帝京大学）

ＦＬ 西野誠一朗（慶應義塾大学）

ＦＬ 藤久保陸（帝京大学）

ＦＬ 南川祐樹（関西学院大学）〇

ＮＯ８ 須藤蒋一（明治大学）〇

ＮＯ８ 坪根章晃（帝京大学）

ＳＨ 荒木奨陽（帝京大学）〇

ＳＨ 川端隆馬（早稲田大学）

ＳＨ 奈良夏 （流通経済大学）

ＳＨ 元橋直海（筑波大学）〇

ＳＯ 小林祐貴（慶應義塾大学）

ＳＯ 丹羽雄丸（同志社大学）

ＣＴＢ 岩倉吏臣（山梨学院大学）

ＣＴＢ 福田恒秀道（帝京大学）〇

ＣＴＢ 林宙（帝京大学）〇

ＣＴＢ 吉田琉生（帝京大学）

ＷＴＢ 内田慎之甫（筑波大学）

ＷＴＢ 草薙拓海（慶應義塾大学）

ＷＴＢ 久住誓蓮（天理大学）

ＷＴＢ 坂田弦太郎（近畿大学）〇

ＷＴＢ 深田衣咲（筑波大学）

ＦＢ 古賀龍人（明治大学）

ＦＢ 須田琥珀（法政大学）〇

〇＝１年生

＊＝けがの為不参加