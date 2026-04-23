昼過ぎにかけて売りが出るも続かず＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルで0.7150ドルを挟んでの推移。午前中のドル高基調でいったん0.7130ドル台まで下げた。その後0.7167ドルまで反発と、上下した後、昼過ぎにかけて売りが強まり、0.7130ドル台の安値圏を付けた。その後は反発と一方向の動きにならず。

対円では昼過ぎにかけての豪ドル売りに114.20円台から113.85円を付けた。その後は反発をm氏江114.10円台を回復。



NZドルは午前にいったん下げる場面も、すぐに反発し0.5910ドル前後を付けたあと、昼過ぎにかけて豪ドル同様に売りが出た。0.5876ドルを付けた後、0.5990ドル前後まで反発。対円では午後にかけて売りが出て97.20円台から93.76円案で売りが出た。その後少し戻した。



今週の主な予定

豪州

04/22 09:30 Westpac先行指数 （3月） 結果 -0.09% 前回 -0.09% （前月比）



NZ

04/20 07:45 貿易収支 （3月） 結果 6.98億NZドル 前回 -2.57億NZドル

04/21 07:45 消費者物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.9% 予想 0.8% 前回 0.6% （前期比）

04/21 07:45 消費者物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 3.1% 予想 2.9% 前回 3.1% （前年比）

外部サイト