女優の由美かおるが２３日、大阪市内で映画「小春日和〜Ｉｎｄｉａｎ Ｓｕｍｍｅｒ〜」（５月１６日大阪先行上映、松本動監督）取材会に、主演の水村美咲らと出席した。

由美は小春（水村）を優しく見守る、初めての白髪おばあちゃん役。「（デビューの）１５歳から７０代になりましたけれども、いろいろな方たちと出会って、そしてそこで学んだこと、若者から高齢者になってきて、やっぱり人は人を助けてあげないといかんと思うようになりました」と穏やかにほほ笑んだ。

今作では主題歌の「とまり木」も歌っている。「何かあったら、困ったら帰っていらっしゃいていう歌なんです。奥の深い歌なので、表面だけではなくて、本当に人にとって何が一番大切なんだろうっていう、そういうなんかこう思いのある歌」とニッコリ。今後はブリージング（呼吸法）を広めるとともに歌も歌いたいと夢を語った由美は「ブリージングを教えながらいろんな外国に行って、歌って。そこでおいしいものもいただいて、そしてブリージングを皆様にやっていただくと。健康というものを皆様によみがえらせていきたいなって思っています」と７５歳とは思えぬ若さとスタイルを保つ秘訣（ひけつ）を明かした。