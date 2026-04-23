俳優の上川周作（33）と女優の倉沢杏菜（21）が23日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。俳優の仲野太賀（33）が主演を務める同局の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の舞台を巡った。

今回は同作で「弥助」役を務める上川と、豊臣兄弟の妹「あさひ」役を演じる倉沢が「豊臣兄弟！」の舞台・滋賀県を訪問。地域のグルメや秀吉も使ったお灸などを紹介した。

豊臣兄弟も訪れたことがあるといわれる宿場町・長浜市に到着し、上川は「大河ドラマって撮影中に出てくるごはんおいしいじゃない？あさひって本当においしそうに食べるよね！つられて食べちゃうもん一緒に」と撮影の裏側を明かした。

秀吉も実際に使っていたというお灸は、ヨモギから作られたもぐさを燃やしツボを温め身体の不調の改善を促すもの。良質なヨモギがたくさん採れたことから滋賀ではお灸産業が発展し現代でも県内にはお灸専門店があり、地域の動物病院でも使用されている。

2人はお灸工場を訪れ、ヨモギからもぐさを採取する工程を見学。完成したお灸を手に乗せた倉沢は「(温度が)とってもちょうどいいです。心地よい。温泉入っているとかそっち系ですよね、うちの豊臣の現場でもこれやらないとな気がしてきました。たぶん姉様(宮澤エマ)とかも好きですよね、お灸」とコメント。上川も「お茶飲んでるくらいホッとする」とお灸に癒やされた様子だった。